พร้อมให้ข้อมูล

สัปดาห์ที่ผ่านมา ข่าวความร่วมมือแร่หายากของโลก (Rare Earth) ระหว่างไทยกับสหรัฐ ถูกพูดถึงอย่างมาก
จนมีการตั้งคำถามไทยมีแร่หายาก หรือ แร่แรร์เอิร์ธ จำนวนมากจนสหรัฐจะเข้ามาลงทุนเลยเหรอ
เพื่อไขข้อข้องใจแบบด่วนๆ กระจิบข่าวรีบต่อสายถึง ดร.ต้อม อดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
ดร.ต้อม อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย เห็นภาพ “แร่แรร์เอิร์ธจะมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย อาทิ ภาคตะวันตก ภาคใต้ แต่กลับไม่พบพื้นที่กระจุกตัวที่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ และที่ผ่านมาก็ยังไม่มีเหมืองแร่แรร์เอิร์ธในประเทศไทย”
ส่วนที่บอกว่าไทยส่งออกเป็นอันดับ 5 นั้น ดร.ต้อม บอกว่า ข้อเท็จจริงคือ ประเทศไทยนำเข้าแรร์เอิร์ธมาเป็นตัวแร่ และตกแต่งแร่ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นก่อนจะส่งออก
เคลียร์ชัดพร้อมให้ข้อมูล…เยี่ยมเลยคร้า