AIP Dashboard เพื่อภาคเกษตร

ชวนทำความรู้จัก AIP Dashboard แพลตฟอร์มเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากหลายหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านเกษตรกรรมและการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ ทำให้ประเมินพื้นที่เสี่ยง คาดการณ์แนวโน้ม และกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรตรงจุด
พัฒนาโดย GISTDA ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน (RU-CORE)
การพัฒนาโครงการช่วยยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลของภาคเกษตรให้มีความแม่นยำและทันต่อสถานการณ์มากขึ้น เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า เทคโนโลยี AI ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดและการวิเคราะห์ข้อมูลจากเดิมที่อาศัยข้อมูลเก่าและการคาดเดา มาเป็นการใช้ระบบวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ มองเห็นปัจจัยเสี่ยงและแนวทางตัดสินใจได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการตัดสินใจครอบคลุม 3 มิติหลัก ได้แก่
1.การบริหารจัดการระยะสั้น (Short-term Management) การติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำท่วม-ภัยแล้ง แบบ Near-Real time ช่วยให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นสามารถเห็นแผนที่พื้นที่เสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมรับมือ ลดผลกระทบเหมาะสม
2.การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระยะยาว (Long-term Adaptation) การวิเคราะห์สถานการณ์ตามฉากทัศน์ (Scenarios) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้า เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายทดสอบผลลัพธ์ของแผนงานหรือนโยบายต่างๆ ก่อนนำไปใช้จริง และเลือกแนวทางเหมาะสมที่สุด
3.การลดผลกระทบ (Climate Change Mitigation) การบริหารจัดการมีเทนในนาข้าว ซึ่งเป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนที่สำคัญ โดยระบบสามารถประเมินและจำลองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จะลดลง หากเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก (เช่น การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง) เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลทั้งหมดนี้ ถูกนำเสนอผ่าน Dashboard แบบอินเตอร์แอ๊กทีฟ (Interactive Dashboard) ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงและผลกระทบได้ทันที ทั้งในรูปแบบแผนที่ กราฟเปรียบเทียบ และรายงานสรุป ทำให้การตัดสินใจเชิงนโยบายมีข้อมูลประกอบอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น