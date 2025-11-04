ทบ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี68 วัดชิโนรสารามฯ ปชช.-เอกชนร่วมทำบุญทะลุ 5.4 ล.

ทบ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2568 ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร ปชช.-เอกชนร่วมทำบุญทะลุ 5.4 ล้าน ‘ผบ.ปู’มอบทุน2 โรงเรียนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี 2568 โดยมี พระราชปัญญารังษี เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ และเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาสตามพระธรรมวินัย เพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมณธรรม ตลอดจนเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนการบูรณะและพัฒนาศาสนสถานของวัดให้มีความมั่นคงและสง่างาม เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ โดยมีพุทธศาสนิกชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนกับกองทัพบก รวมยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 5,444,845.92 บาท
สำหรับผ้าพระกฐินพระราชทาน กองทัพบกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่กองทัพบก รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ได้นำไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ
โดยในปี 2568 นี้ กองทัพบกได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร หรือวัดใหม่วาสุกรี ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2379 ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส ด้วยพระประสงค์จะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน และสำราญพระอิริยาบถในบางโอกาส โดยท่านได้น้อมถวายวัดเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ 4 และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธชินสีห์วรมงคลมุนี เป็นองค์พระประธาน ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะ เสริมความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว
พร้อมกันนี้ ผบ.ทบ. ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ทั้งในหลักสูตรการเรียนการสอนภาคปกติ และธรรมศึกษา ให้พระภิกษุและสามเณร รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ ก่อนเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ที่จัดบูธให้บริการประชาชนที่มาร่วมในพิธีตลอดทั้งวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ชุดแพทย์และชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ของกรมแพทย์ทหารบก และช่างตัดผมจิตอาสาของกองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ซึ่งถือเป็นการสืบสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสริมภารกิจด้านความมั่นคง ร่วมดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ด้วย