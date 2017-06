โวย! ฟิตเนสดังย่านเเคราย ติดประกาศเเจ้งไฟขัดข้อง เเต่พบปิดหนีทุกสาขา ทิ้งลูกค้าไม่เเจ้งล่วงหน้า

กลายเป็นประเด็นร้อนเเรงในโลกออนไลน์ เมื่อสมาชิกหมายเลข 3046121 เว็บไซต์พันทิป ได้ตั้งกระทู้ True fitness แคราย ปิดไม่มีการแจ้งลูกค้าเลยนอกจากป้ายกระดาษโง่ๆ

พร้อมระบุรายละเอียดว่า ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมีนาคมได้มีการปิดฟิตเน็ตเเล้วครั้งหนึ่งโดยให้เหตุผลว่าไฟฟ้าขัดข้อง โดยระหว่างนั้นมีการส่ง sms มาแจ้ง โดยเจ้าของกระทู้ระบุว่าอาจจะเป็นเพราะไม่ได้จ่ายค่าไฟทำให้ถูกตัดไฟไม่สามารถให้บริการได้ อย่างไรก็ตามมีหลายคนถามพนักงาน เเต่ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าตกลงปิดซ่อมปรับปรุงไฟฟ้า หรือแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ แต่ได้ยินมาแว่วๆ ว่าจะปิดสาขานี้เพราะขาดทุน บ้างก็บอกว่าทางทรูฟิตเนสไม่จ่ายค่าเช่าที่กับทางห้างฯ

เจ้าของกระทู้ยังระบุอีกว่า ตอนนี้สมาชิกหลายๆคนได้แต่รออย่างไร้ความหวัง บางคนที่เขาเล่นจริงจังก็ต้องไปหาที่อื่นเล่นแทนรอการชี้แจง หลายๆคนต่อสมาชิกเป็นรายปี – หลายๆปี โดยจ่ายยอดเต็มให้กับทรูฟิตเนสไปแล้ว ก่อนวันที่จะปิดผมออกกำลังกายอยู่ชั้น 1 ซึ่งเป็นชั้นที่ทำสัญญาสำหรับคนที่มาสมัครใหม่ ผมเห็นฝรั่งคนนึงเพิ่งมาสมัครวันนั้นวันแรก และวันต่อมาก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ผมละสงสารคนที่มาสมัครก่อนหน้านี้จริงๆๆ เขาจะรู้สึกยังไงถ้าปิดจริงๆนี่มันโดนโกงเต็มๆเลย ถ้าเกิดว่าทรูฟิตเนสแคราย จะปิดสาขาจริงๆ พวกเราก็ไม่รู้ว่าจะขอเงินคืนจากบริษัททรูฟิตเนสได้หรือไม่ เพราะตอนนี้เขาแจ้งให้สมาชิกย้ายไปเล่นสาขาอโศกแทนแต่การเดินทางมันแสนจะไกลเหลือเกิน

และนี่ก็คือป้ายโง่ๆที่ติดเอาไว้หน้าทางเข้า โง่ยังไง โง่ที่ไม่บอกอะไรเลยนอกจากให้ไปเล่นที่สาขาอโศก ป้ายแจ้งว่าแอร์ขัดข้อง ไฟขัดข้อง ขัดข้องอะไร 1 วันก่อนที่จะปิดทุกอย่างยังปกติดีอยู่เลย และยิ่งไปกว่านั้นไม่มีการแจ้งใดๆผ่าน sms ปิดไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการบอกชี้แจงอย่างชัดเจนอย่างนั้นหรือ ?

อย่างไรก็ตามภายหลังการตั้งกระทู้ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนานมาก แต่ที่น่าตกใจคือ มีผู้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มว่าฟิตเน็ตสาขาอโศก ซึ่งเหลือเพียงสาขาเดียวเเละมีการระบุให้ไปใช้บริการเเทนนั้น ได้ทำการปิดตัวลงเช่นกัน โดยที่ไม่มีการแจ้งบอกลูกค้าล่วงหน้าแต่อย่างใด และมีการแชร์ภาพด้วยข้อความ True fitness today is the last day ส่งผลให้ลูกค้าหลายราย โดยเฉพาะที่ทำสัญญาล่วงหน้า3-5 ปี พร้อมจ่ายค่าสมาชิก และค่าเทรนเนอร์ล่วงหน้าได้รับผลกระทบอย่างมาก

ขณะที่ทางทรู ฟิตเนส ยังไม่มีการออกมาชี้เเจงแต่อย่างใด

