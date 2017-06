วิทยาลัยดุสิตธานี นำทัพทีมอาจารย์ และนักศึกษา คว้าถ้วยรางวัล “Asian Professional Chef of the Year 2017” สุดยอดเชฟไทย จากเวทีการแข่งขันประกอบอาหาร และแกะสลัก Thailand Ultimate Chef Challenge ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี