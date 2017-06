วันสุดท้าย งาน“ORGANIC PARADISE สุขภาพดีเริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์” ณ พาราไดซ์ พาร์ค

“ORGANIC PARADISE สุขภาพดีเริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์” อิ่มอร่อย ได้สุขภาพดี แบบไร้สารเคมี 8 – 11 มิถุนายน 2560 ณ พาราไดซ์ พาร์ค

วีคเอนด์นี้ใครยังไม่แพลนจะเป็นช็อป-ชิม-ชิลล์ที่ไหน…ขอแนะนำงาน “ORGANIC PARADISE สุขภาพดีเริ่มต้นจากฟาร์มอินทรีย์” เทศกาลผัก-ผลไม้อินทรีย์ และอาหารเพื่อสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กระทรวงพาณิชย์ และ เลมอนฟาร์ม จัดขึ้นเอาใจคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ โดยภายในงานจะได้สนุกสนานกับกิจกรรม Well Being Passport ฟาร์มอินทรีย์ 4 สไตล์ได้สุขภาพดี ได้แก่ เที่ยว…บ้านกินผักอินทรีย์ 400 กรัม ตรวจเช็คว่าในหนึ่งวัน ทานผักครบ 400 กรัมหรือไม่ พร้อมรับพลังผักผลไม้ให้ประโยชน์ดีๆ 400 กรัม, เที่ยว…บ้านเช็คสุขภาพ สำรวจ ตรวจ เช็ค สุขภาพดีเบื้องต้น, เที่ยว…บ้านชุมชนอินทรีย์ Lemon Farm Organic PGS พบปะเกษตรกรอินทรีย์ และเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น อาทิ โมจิข้าวไส้ถั่วแดง กระบวนการทำแป้งจากข้าวดอยของพี่น้องลาหู่ จ.แม่ฮ่องสอน และ เที่ยว…บ้านปลูกผักอินทรีย์ เรียนรู้เทคนิคการปลูกผักอินทรีย์ในกระถางแบบง่ายๆ พร้อมเทคนิคการผสมดิน น้ำชีวภาพ ที่เมื่อปลูกเสร็จสามารถนำกลับบ้านได้ทันที

ส่วนนักชิมและนักช็อป จะได้เต็มอิ่มกับสินค้าออร์แกนิคสุดพิเศษ อาทิ ผักผลไม้อินทรีย์ฤดูกาล ส่งตรงจากสวน อาทิ ทุเรียนหลงลับแล, มังคุด, เงาะ ฯลฯ นมธัญพืชอินทรีย์ทรงเครื่อง ผลิตจากถั่วเหลืองอินทรีย์ non GMOs ถั่วดำอินทรีย์ มันหวาน งาดำ ปราศจากนมและครีมเทียม โปรตีนและแคลเซียมสูง พร้อมด้วยโฟเลตบำรุงสมอง ซึ่งจะมาเปิดตัวจำหน่ายในงานนี้เป็นที่แรก ปลาทะเลสดจากประมงพื้นบ้าน ปราศจากสารฟอร์มาลีน และมุมสุขภาพ Create your own healthy bowl ที่ผู้รักสุขภาพสามารถสร้างสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพได้เอง โดยการเลือกผักอินทรีย์ และน้ำสลัดในสไตล์ที่ชอบ ซึ่งมีทั้งรสแซบแบบไทย น้ำสลัดผลไม้สุขภาพ น้ำสลัดญี่ปุ่น ฯลฯ

พิเศษ!! กับเฮลท์ตี้เมนู ที่คิดค้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ อาทิ เมี่ยงปลาแซลมอนนอร์เวย์ เมนูอาหารว่างที่มี โอเมก้า 3 สูง พร้อมด้วยผักอินทรีย์นานาชนิด, แกงไทยต้าน NCDs ด้วยวัตถุดิบผักอินทรีย์ 5 ชนิด ซึ่งมีรายงานการวิจัยโดยสถาบันโภชนาการมหิดล ว่ามีคุณสมบัติช่วยต้านโรคมะเร็ง ได้แก่ แกงเลียง แกงส้ม แกงป่า แกงเหลือง และต้มยำ สดชื่นไปกับหลากหลายเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้ และไอศกรีมหวานเย็นจากผลไม้อินทรีย์