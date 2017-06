สุดยิ่งใหญ่! ‘โปรเม’เฉือนเพลย์ออฟคว้าแชมป์’มานูไลฟ์’ รอขึ้นมือ 1 โลกอย่างเป็นทางการ! (คลิป)

“โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล คว้าแชมป์แอลพีจีเอทัวร์รายการแรกของปีนี้ และเป็นแชมป์ที่ 6 ในการเล่นกอล์ฟอาชีพ หลังจากเฉือนชัยเล็กซี่ ธอมป์สัน โปรมือ 4 ของโลกชาวอเมริกัน และชอน อินกี มือ 5 ของโลกจากเกาหลีใต้ ในการดวลเพลย์ออฟ ศึก “มานูไลฟ์ แอลพีจีเอ คลาสสิก” ที่ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน หลังจากทั้ง 3 คน จบวันสุดท้ายด้วยสกอร์ 17 อันเดอร์พาร์ 271 เท่ากัน

โปรเมจบ 3 วันแรกมีสกอร์ 14 อันเดอร์พาร์ ในอันดับ 4 ร่วม ออกรอบก๊วนรองสุดท้ายกับชอน อินกี ที่มีสกอร์ดีกว่า 1 สโตรก และตามเล็กซี่อยู่ 3 สโตรก ปรากฏว่าช่วง 9 หลุมแรก โปรเมทำ 2 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ เก็บเพิ่มอีก 1 อันเดอร์พาร์

ก่อนจะมีเหตุการณ์ดราม่าช่วง 9 หลุมหลัง เมื่อโปรเมไล่เก็บเบอร์ดี้ที่หลุม 10 และ 12 จนขึ้นไปเป็นอันดับ 2 เดี่ยวที่ 17 อันเดอร์พาร์ แต่ก็โดนอินกีไล่มาทันที่หลุม 16 ขณะที่เล็กซี่ซึ่งเริ่มต้นดีทำ 3 เบอร์ดี้ช่วง 9 หลุมแรก มาเสียโบกี้ติดๆ กันที่หลุม 12, 13 แม้จะแก้คืนด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม 15 ก็ไปเสียอีกโบกี้ที่หลุม 17 ทำให้สกอร์ร่วงไป 18 อันเดอร์พาร์ นำโปรเมและอินกีเพียงสโตรกเดียว

ปรากฏว่าที่หลุมสุดท้าย เล็กซี่กลับพัตต์พาร์สั้นๆ ราว 4 ฟุตไม่ลง ทำให้ต้องไปดวลเพลย์ออฟกับโปรเมและอินกีที่จบไปก่อนแล้ว

โดยการเพลย์ออฟหลุมแรกที่หลุม 18 พาร์ 4 ปรากฏว่า อีก 2 คนตีไปกลางแฟร์เวย์ แต่โปรเมทีออฟหลุดซ้ายไปตกรัฟ สาวไทยโชว์การเล่นช็อตแก้ไขขึ้นไปออนกรีนห่างหลุมประมาณ 25 ฟุต แต่ก็ยังใกล้หลุมกว่าอีก 2 คน

เมื่อเล็กซี่และอินกีต่างพัตต์เบอร์ดี้ไปเกาะหลุม โปรเมก็มาลากเบอร์ดี้ยาวลงไปอย่างสวยงาม เอาชนะซัดเดนเดธเพลย์ออฟพร้อมคว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่

ชัยชนะครั้งนี้น่าจะทำให้โปรเมมีคะแนนเฉลี่ยแซงลิเดีย โค นักกอล์ฟสาวชาวนิวซีแลนด์ซึ่งพักแข่งขันเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน ขึ้นไปเป็นมือ 1 ของโลกคนใหม่ในการจัดอันดับวันที่ 12 มิถุนายน หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เกิดการสับสนเรื่องเครื่องมือคิดคะแนน ทำให้แอลพีจีเอสรุปไปล่วงหน้าว่าโปรเมจะขึ้นเป็นมือ 1 โลกแต่สุดท้ายยังมีแต้มตามโคอีก 0.01 คะแนน

อย่างไรก็ตาม แอลพีจีเอยังไม่ได้ยืนยันการขึ้นมือ 1 โลกของโปรเม จึงต้องรอการจัดอันดับอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ผลงานของสาวไทยคนอื่นๆ

โปรปริญญ์” ปวริศา ยกทวน อันดับ 28 ร่วม 7 อันเดอร์พาร์ 281

“โปรจูเนียร์” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ อันดับ 55 ร่วม 1 อันเดอร์พาร์ 287

“โปรสายป่าน” ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ อันดับ 71 ร่วม 10 โอเวอร์พาร์ 298

ชมคลิปพัตต์เบอร์ดี้ไกลที่ทำให้โปรเมคว้าแชมป์ (ขอบคุณคลิปจาก Golf Channel)

