นักศึกษา ว.ศิลปะฯ มช.คว้า 5 รางวัล จากงาน Northern Digital Expo 2017

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.ได้รับ 5 รางวัล จาก 3 ผลงาน ในงาน Northern Digital Expo 2017 หรือ NDX 2017 โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นำโดยวิทยาลัยศิลปะฯ มช.ร่วมกับ 15 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลไอทีทั่วประเทศ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้สนับสนุนหลัก คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล CHICHANG Jobs DB Maker Space และศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยผลงานนักศึกษาของวิทยาลัยศิลปะฯ ที่ได้รับรางวัล 5 รางวัล จาก 3 ผลงาน ได้แก่

ทีมโดรนประดิษฐ์ รับรางวัล Best of the best popular และรางวัลชนะเลิศผลงานนักศึกษาจากการโหวตผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนายณัฐพล เมธา นายเอกภพ สมประสงค์ นายดลวัฒน์ วรรณภิระ นายอริยะ อินทะพันธุ์ และนายสรวิชญ์ จันทร์เขียว นักศึกษาจาก CAMT UAV and Autonomous Lab หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) มีนายภูดินันท์ สิงห์คำฟู เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอผลงานโดรนที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง นำมาใช้วัดคุณภาพฝุ่นละอองในอากาศในช่วงที่ภาคเหนือประสบปัญหาหมอกควัน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาค่าฝุ่นละอองในระดับความสูง และพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองในระดับที่มีผลกระทบต่อมนุษย์มากที่สุด

ทีม ANI Games เป็นซีเรียสเกมเพื่อฝึกทักษะการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนเพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ได้รับรางวัล Special student project Award และรางวัลรองชนะเลิศผลงานนักศึกษาจากการโหวตผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นผลงานของนายกู้เกียรติ ลิขิตวีระวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชันและเกม โดยมีนายปฏิสนธิ์ ปาลี เป็นที่ปรึกษา วัตถุประสงค์เพื่อจำลองสถานการณ์ในการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอบใบขับขี่ก่อนการสอบจริงในรูปแบบของเกมส์ virtual reality (VR) เพื่อให้ผู้สอบเกิดประสบการณ์ และหาข้อบกพร่องของตัวเองก่อนการสอบปฏิบัติจริง

และรางวัลชนะเลิศจากการประกวด Maker Race โดยนายสรวิชญ์ จันทร์เขียว นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)