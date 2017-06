STC ตอบรับกระแสการเป็น”เจ้าของธุรกิจ” เปิดหลักสูตรปั้น Start Up ด้านนวัตกรรม

การเติบโตของสตาร์อัพ (Start up) ในประเทศไทยมีทิศทางที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่มองการสร้างธุรกิจของตนเองมากกว่าการเข้าทำงานในระบบ แต่การจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือมีมูลค่ามากขึ้น สิ่งสำคัญคือการทำยังไงให้สินค้าของตัวเองแตกต่างจากคนอื่น การเพิ่มนวัตกรรมให้กับสินค้าหรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาสินค้า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ประกอบการไทยนิยมนำมาปรับใช้กับสินค้าของตนเอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ภายใต้การบริหารโดย อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี เห็นความสำคัญของการสร้างผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประกอบการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด

ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภา กล่าวว่า การเกิดขึ้นของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประกอบการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการปฏิบัติงานแบบเดิมๆ สู่รูปแบบใหม่ ด้วยการนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่มีความแม่นยำขึ้น นอกจากนี้ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมทำให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ ทำให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้ในยุคไทยแลนด์ 4.0

หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนใน 3 ศาสตร์สำคัญ คือ 1.ศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 2.ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม และ 3.ศาสตร์การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมที่พัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

“หลักสูตรของเราแตกต่างจากของคนอื่นตรงที่คนอื่นเน้นการเปิดสอนในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งๆ โดยเฉพาะ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ-คณิตศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เฉพาะศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง ในขณะที่ของเราเน้นการเรียน 3 ศาสตร์ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ-วิเคราะห์ การจัดการนวัตกรรม และ การเป็นผู้ประกอบการ ทำให้นักศึกษาได้องค์ความรู้ที่รอบด้านและนำไปใช้ได้จริง”

หลักสูตรนี้เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วในสาขาวิชาอื่นๆ แต่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเส้นทางอาชีพของผู้จบด้านนี้ คือ เป็นนักนวัตกรโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovator based on Information technology) นักวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data analyst) ผู้ประกอบการทางนวัตกรรมโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Entrepreneur in innovation based on Information technology) หรือวิทยากร อาจารย์ นักวิจัย

“อาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับบริบทโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเป็น Machine to Machine ผู้ทำงานต้องเปลี่ยนวิถีการทำงานจากเดิมเป็นมนุษย์เงินเดือน รายได้ไม่เพียงพอ และต้องทำงาน 7 วันต่อสัปดาห์ มาเป็นทำงานหนักในระยะเวลาสั้นๆ แต่เป็นงานที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องและจำนวนมากเพียงพอในการดำรงชีพอย่างมีคุณภาพทำให้สามารถเกษียณงานได้เร็ว หลักสูตรเราสอนให้ผู้เรียนสามารถสร้างงานหรือนวัตกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ขณะที่ใช้แรงงาน เวลา เงินลงทุนน้อย และทำงานได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในออฟฟิศ พร้อมมีอิสรภาพในการดำรงชีพมากกว่า”

สำหรับจุดเด่นหรือจุดแตกต่างของหลักสูตร คือ ทุกวิชาจะเน้นการสอนตามแนวปรัชญา นั้นคือ คิดเป็น-ทำเป็น-ใช้เป็น-ขายเป็น-มีเครือข่าย-สร้างโอกาสและอนาคต

“เราจะสร้างผู้เรียนที่สามารถสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมให้สามารถนำไปประกอบการเชิงพาณิชย์เป็น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติให้ได้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน ไม่ใช่เรียนแต่ทฤษฎี”