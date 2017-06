เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมมนา “Collaboration Solutions with IBM and Cisco”

พบกับการเปิดตัวครั้งแรกของโซลูชั่นที่ช่วยให้กระบวนการทำงานร่วมกันของ IBM และ Cisco ใช้งานได้ง่ายขึ้น วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “Collaboration Solutions with IBM and Cisco” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรม The Okura Prestige ท่านจะได้พบกับการเปิดตัวครั้งแรกของ Collaboration Solutions ระหว่าง IBM และ Cisco ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

ก่อนหน้านี้ IBM ได้ร่วมมือกับ Box ผู้ให้บริการ Enterprise Cloud Storage ชั้นนำ เพื่อพัฒนา Next Generation Enterprise Content Management & Collaboration ร่วมกัน โดยเชื่อว่าในอนาคตการทำงานจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการทำงานจาก Mobile Device และ Cloud Application ร่วมกับกระบวนการทำงานแบบใหม่ๆ ดังนั้น เพื่อตอบรับการมาของ Digital Enterprise เหล่านี้ จึงจำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การจัดการเอกสารและการติดต่อสื่อสารง่ายขึ้น ในขณะที่ยังคงมีความปลอดภัยสูง โดยท่านจะได้พบกับโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวภายในงานนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุภาพรรณ ถ้วนกำจร 02-089-4938 อีเมล์ : supapthu@metrosystems.co.th