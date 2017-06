กศน.จับมือสมาคมEIS เปิดสอนทางไกลหลักสูตรพื้นฐานภาคภาษาอังกฤษ

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) กับสมาคม EIS แห่งประเทศไทย (English for Integrated Studies Association of Thailand) ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. ให้บริการการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดและพลาดโอกาสทางการศึกษา กลุ่มเด็กออกกลางคัน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเฉพาะต่างๆ รวมทั้งคนไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในต่างประเทศด้วย แต่ปัจจุบันความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นมาจากอดีต คือ ต้องการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่ไปกับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพไปพร้อมๆ กัน แต่ด้วยข้อจำกัดทั้งในเรื่องอาชีพ เวลา อายุ รวมถึงรายได้ที่ไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควร การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ หรือ English Program โดยระบบการศึกษาทางไกล จึงเป็นทางเลือกในการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างดี เป็น Package ที่ตอบโจทย์ได้แบบ Three in One คือ ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบ English Program ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจำกัด

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้มีประกาศ กศน. เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บค่าลงทะเบียนในการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคภาษาอังกฤษ English Program โดยระบบทางไกล ดังนี้ สำหรับคนไทย ระดับประถมศึกษาภาคเรียนละ 4,080 บาทต่อคน ระดับมัธยมศึกษา(ม.)ตอนต้น ภาคเรียนละ 3,880 บาทต่อคน และระดับม.ปลาย ภาคเรียนละ 3,880 บาทต่อคน สำหรับคนต่างประเทศ เก็บอัตราเท่ากันตั้งแต่ระดับประถมศึกษา,ม.ต้น และม.ปลาย ภาคเรียนละ 5,000 บาทต่อคน อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กศน.และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเร่งพัฒนาองค์ความรู้และสื่อต่างๆ ผ่านทางห้องเรียนออนไลน์ พัฒนาเว็บไซต์ และระบบสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้เปิดเรียนได้ทันในภาคเรียนที่ 2/2560 นี้

นายสุรพงศ์ งามสม นายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ มีหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาและการใช้ภาษาอังกฤษ โดยผ่านเครือข่าย EIS พัฒนาสื่อการเรียนรู้และออกแบบหน่วยการเรียนใน Online Classroom รวมถึงการให้บุคลากรของสมาคมฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) โดยระบบการศึกษาทางไกล ผ่านทาง Online Classroom การใช้เครือข่าย EIS เพื่อการดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร และอื่นๆ ตามบทบาทของสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ทั้งนี้ สำนักงานกศน.และ สมาคมฯ จะร่วมกันในการศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติของศธ. เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ไปจนถึงออกแบบระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยระบบการศึกษาทางไกลร่วมกัน