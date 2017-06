งาน “The Emquartier Taiwan One More Time by TECO” กิน ช้อป เที่ยวไต้หวันในงานเดียวที่ ดิ เอ็มควอเทียร์

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และกลุ่มคนรักไต้หวัน จัดงาน “The Emquartier Taiwan One More Time by TECO” ตอน Journey to The South งานที่รวบรวมข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวันอย่างครบครัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กิน ช้อป เที่ยวไต้หวันในงานเดียว” พบกับแพ็คเกจโปรแกรมท่องเที่ยวและสายการบินชั้นนำบินในราคาพิเศษ การจำหน่ายของฝากยอดนิยมส่งตรงจากไต้หวัน ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้อีกมากมาย โดยงานจัดระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์

งาน “The Emquartier Taiwan One More Time by TECO” จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไต้หวันของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายในงานพบกับแพ็คเกจท่องเที่ยวไต้หวันใน ราคาพิเศษจากโรงแรมชั้นนำ และสายการบิน China Airlines, EVA AIR, Tiger Air Taiwan, Nok Scoot ที่จะมาเจาะลึกเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ มุ่งสู่ “โซนใต้ของไต้หวัน” เริ่มต้นจาก เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวันกับแลนด์มาร์ค “ตึกไทเป 101” ติดอันดับ Top 10 สูงที่สุดในโลก, เมืองไถจง ขึ้นชื่อในเรื่องศิลปะกับการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ของ “โรงละครแห่งชาติไถจง” อาคารผนังทรงโค้งและอุโมงค์เสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพียงหนึ่งเดียวในโลก และลิ้มลองอาหารพื้นเมืองที่ “ตลาดฝงเจี่ย” ตลาดกลางคืนใหญ่ที่สุดในไต้หวัน, เมืองหนานโถว เต็มไปด้วยธรรมชาติงดงามที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องแวะมา “ทะเลสาบสุริยันจันทรา” ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน และชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมเที่ยวชมฟาร์มแกะบนภูเขาสูงเหอหวนซานที่ “ฟาร์มแกะชิงจิ้ง” ถูกขนานนามเป็นดินแดนสวิซเซอร์แลนด์ไต้หวัน, เมืองไถหนาน เมืองหลวงเก่าของไต้หวัน สถานที่ท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์สมัยเริ่มแรก สำหรับอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อมีรสชาติเข้มข้นถูกปากคนไทย อาทิ Coffin toast ขนมปังโทสเจาะรูตรงกลางแล้ว ราดซุปร้อนสูตรพิเศษ, บ๊ะจ่างไต้หวัน และ เมืองเกาสง เมืองท่าของไต้หวัน เต็มไปด้วยอาหารทะเลสดอร่อยสไตล์ไต้หวัน รวมทั้งมีไฮไลท์ “พระพุทธรูปทองแดง” ในอิริยาบถประทับนั่งที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่า 108 เมตร ณ พุทธสถานฝอกวงซัน และเดินชมงานศิลป์ที่ “สถานีรถไฟฟ้า ฟอร์โมซา บูเลอวาร์ด เกาสง” 1 ใน 10 ของสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดในโลก ภายในประดับด้วยงานศิลปะที่ใช้กระจกถึง 4,500 แผ่น ประกอบเป็นชิ้นงานเดียวกันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายของฝากยอดนิยมจากไต้หวัน ยกขบวนมาเอาใจขาช้อป อาทิ ขนมตังเมไต้หวัน เนื้อเนียนนุ่มไส้แน่น หวานกรอบอร่อยพอดีคำ จากร้าน “Sugar & Spice” แบรนด์อันดับ 1 ครองใจคนไต้หวัน, นมรสมะละกอ สูตรเด็ดจากไต้หวัน รสชาติหวานละมุนด้วยกลิ่นมะละกอสุก จากร้าน “Uni-President”,มาส์กหน้า “My Beauty Diary” มาส์กผิวออร่ายอดฮิตของสาวไต้หวัน และสินค้าขึ้นชื่อจากไต้หวันให้เลือกซื้อมากมาย อีกทั้งในงานยังมี กิจกรรมให้ความรู้การเตรียมพร้อมก่อนเที่ยวไต้หวัน จากบล็อกเกอร์ไต้หวันในประเทศไทย และกิจกรรมเวิร์คช็อปทำอาหารพื้นเมืองไต้หวันสอนโดยเชฟไต้หวัน อาทิ Coffin toast, ปอเปี๊ยะสไตล์ไต้หวัน และสลัดไต้หวัน ทุกวันตลอดการจัดงาน พิเศษสุดสำหรับผู้เข้าร่วมงานลุ้นไปกับกิจกรรมแจกตั๋วเครื่องบินฟรี จากสายการบินชั้นนำของไต้หวัน อาทิ China Airlines, EVA AIR, Tiger Air Taiwan, Nok Scoot และลุ้นรับห้องพักโรงแรมชั้นนำ Jia-Jia West Market Hotel เมืองไทเป–เมืองไถหนาน อีกทั้งยังมีสิทธิพิเศษ “เที่ยวไต้หวัน บัตรเคทีซี ดี๊ดี” รับทันทีของสมนาคุณมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท และลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ พิเศษสุด เมื่อสมัครบัตรใหม่ที่บูธ KTC ภายในงาน รับฟรีบัตรกำนัลสตาร์บัคมูลค่า 200 บาท พร้อมชวนทุกคนสนุกไปกับการแต่งตัวชุดกี่เพ้าสไตล์ไต้หวัน ฟรี! เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

กิน ช้อป เที่ยวไต้หวันในงานเดียวที่ “The Emquartier Taiwan One More Time by TECO” โดยงานจัดระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00–21.00 น. ณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์