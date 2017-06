ME by TMB มอบโปรโมชั่นโดนๆ ในงาน Commart Joy 2017

รัชดา เสริมศิลปกุล จาก ME by TMB เตรียมปล่อยโปรโมชั่นโดนๆ รับหน้าฝน พร้อมดอกเบี้ยสูง มาให้คนชอบออมเงินได้ชื่นใจกันอี กครั้ง ที่งาน Commart Joy 2017 มหกรรมสินค้าและบริการไอซีทีใหญ่ ที่สุด ที่นอกจากจะได้ Enjoy Innovation พร้อมอัพเดทนวัตกรรมไอทีเทคโนโล ยีใหม่ๆในงานแล้ว ยังได้สิทธิ์ในการรับดอกเบี้ยเงิ นฝาก 1.70% (ต่อปี) อีกด้วย เพียงเปิดบัญชีเงินฝากดิจิทัล ME และรับฟรีทันที แก้ว Bottoms ME Up! มูลค่า 359 บาท แค่นำบัตรประชาชนพร้อมสมุดบัญชี ออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่ อคุณ มาเปิดบัญชีที่บูท ME ในวันที่ 22 – 25 มิถุนายน นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.MEBYTMB.COM หรือ ME Call Center 02-502-0000 ตลอด 24 ชม.