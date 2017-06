“ฟาสต์2017″การันตีถอยรถ ไม่ได้ดั่งใจยินดีคืนเงิน100%

นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว หรือฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2017 (FAST Auto Show Thailand 2017) เปิดเผยว่า ปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 บนพื้นที่การจัดงาน 16,000 ตารางเมตร รองรับผู้ประกอบการรถยนต์ใหม่ 12 ราย พร้อมด้วยผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง 15 ราย ภายใต้แนวคิด เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ 105-106 สำหรับรถยนต์มือสองคัดกรองมาอย่างดี ไม่มีรถย้อมแมวขาย กล้าการันตีว่าถ้าถอยรถใช้แล้วจากงานนี้แล้วไม่ได้ดังใจในเรื่องคุณภาพตามที่ตกลงกันภายใน 15 วัน ยินดีคืนเงิน 100%

นายอัษฎาวุธ อาสาสรรพกิจ รองประธานด้านรถใช้แล้ว กล่าวว่า เรารับประกันยินดีคืนเงิน 100% หากผิดเงื่อนไขดังนี้ 1.ไม่ไฟไหม้ 2.ไม่จมน้ำ 3.ไม่มีการตัดต่อ 4.โอนทะเบียนได้ถูกกฎหมาย และ 5.ไม่มีการชนหนัก จะมีทีมงานตรวจสอบรถยนต์ที่เข้ามาจำหน่าย ช่วง 5 ปีแรกของการจัดงานยังไม่มีการซื้อคืนแต่อย่างใด ในปีนี้มีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าร่วมถึง 15 ราย ประกอบด้วย วิสาร ออโต้คาร์, DDS คาร์เซ็นเตอร์, โย รัชดา, ศูนย์รถยนต์ 54 นิวัฒน์, เดอะ วัน ศรีนครินทร์ (The One Srinakarin), บิ๊ก ออโต (Big Auto), บีบี สมาร์ทคาร์, คาร์ดีชัวร์โอเค (CarDeeSureOK), อมรรัชดา, เพอร์เฟคต์ (Perfect), รถบ้านคุณเอ็กซ์ บาย ออโต มาสเตอร์ (By AUTO MASTER), 999 รถบ้านสุวิทย์ ถูกและดี, เบสท์ เซอร์วิส, เก่ง พระราม 9 และเจ มอเตอร์เทรด

นายอัษฎาวุธกล่าวว่า พื้นที่การจัดงานของเราดูเหมือนจะไม่ใหญ่มาก แต่ในความเป็นจริงแล้วต้องบอกว่าเพียงพอ แต่เป็นพื้นที่ที่มองไม่เห็น เพราะเรากันพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สต๊อกสินค้า คือมาแล้วไม่ต้องกลัวจะมีรถมาจัดแสดงน้อย เรามีการกันพื้นที่สำหรับเป็นพื้นที่เก็บรถ คือถอยรถไปแล้วจะมีรถใหม่มาเสริมอยู่ตลอดเวลา จำนวนรถต่อบริษัทมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 200 คัน คอยหมุนเวียนมาจัดแสดงให้ครบตลอดทั้ง 5 วัน มาดูรถงานนี้ไม่ว่าจะมางานวันแรกหรือวันสุดท้าย ความพร้อมของงานมีเท่ากัน รถเข้าสู่ตลาดมือสองตอนนี้จะนำมาจัดแสดงในงานมีรถใช้แล้วเพียง 6 เดือน เลขไมล์หลักพันกิโล มาดูรถใช้แล้วก่อน ไม่ถูกใจก็ไปดูรถใหม่ เปรียบเทียบราคากันให้จบในงานเดียว

นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานรถใหม่ป้ายแดง กล่าวว่า งานของเราเป็นงานสำหรับคนต้องการซื้อรถจริงๆ คือมาที่เดียวได้เลือกรถ พร้อมเปรียบเทียบแคมเปญพิเศษและโปรโมชั่นกันได้ทันที มีทั้งสิ้น 12 ราย ได้แก่ ฮอนด้า ฮุนได อีซูซุ มาสด้า เอ็มจี มิตซูบิชิ นิสสัน ซูซูกิ โตโยต้า ออดี้ ซูบารุ) รวมถึงรถใช้แล้วที่ได้รับการรับประกันคุณภาพจากเอ็มจี เป็นต้น