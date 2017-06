ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี ชวนส่งต่อความสุขแบ่งปันสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ในงานมหกรรมพาลูกเที่ยวดะ

คุณพ่อติ๊ ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี ชวนแฟนคลับมารวมกันส่งต่อค วามสุขกับแบรนด์เสื้อผ้า LittleFox Boutique ด้วยการแบ่งปันสิ่งของ ที่ไม่ใช้แล้วให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ผู้ที่สนใจร่วมแบ่งปันความสุข สามารถนำสิ่งของมามอบในบูธ “Little Big Sharing By LittleFox Boutique” ในงานมหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ครั้งที่ 1 ตอน พาลูกตะลุยเที่ยวเก็บเกี่ยวประส บการณ์ (The Family Trip Expo 2017) งานเดียวที่รวบรวมข้อมูลแหล่งท่ องเที่ยวคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับ ทุกคนในครอบครัว ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เวลา 10.00-20.00 น.