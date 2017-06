‘แบงค์ พชร’ เผย 5 สิ่ง เกี่ยวกับการเป็นลูก พ่อแม่ สามี เพื่อน ปชช. ที่น่าจะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ

แม้จะเรียกว่า ‘ความสำเร็จ’ เหมือนกัน หากสำหรับแต่ละคนแล้วการตีความคำนี้อาจจะแตกต่าง อีกทั้งเป้าของความสำเร็จนั้นก็ต่างไปด้วย

สำหรับแบงค์-พชร ปัญญายงค์ พิธีกรคนดัง ซึ่งฐานะการงานก็ดี แถมชีวิตครอบครัวก็อบอุ่น ดูเป็นสุขยิ่ง ก็ได้เล่าแนวคิด และ 5 สิ่ง ที่เขาเชื่อว่าเป็นหนทางแห่งความสำเร็จในชีวิต ไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัว

โดยว่า

‘#BeliefBank

5 สิ่งที่ “ผม” เชื่อว่า “เป็น” หนทางแห่งความ “สำเร็จ” ในชีวิต

.

ต่างคนต่างมีเป้า บ้างเป็นล้านเป้า บางเป้าเป็นเงินล้าน ส่วนตัวผมตั้งไว้แค่ห้า พอ

.

1.เป็นลูกที่ดี ซึ่งผมเชื่อว่าเกือบสี่สิบปี ผมรักพ่อแม่ทุกวินาที แต่…ผมดีต่อพ่อ @peesart แม่ @rosypan49 แค่ 50% ของเวลาชีวิต 55555 ก็เป็นลูกนิครับ ผิด พลาด พลั้ง ก่อนจะ พิสูจน์ พัฒนา มาเป็นอย่างวันนี้ แต่จากนี้ไป % คง เยอะขึ้น หุหุ

ที่ทุกวันนี้ยังมีคนรักใคร่ผม หมั่นไส้ผม ชอบพอผม เกลียดผมเข้าไส้ ก็โทษสองท่านนี้ละครับ

.

2.เป็นประชาชนที่ดี นี่ก็ยาก อบายมุขรอบกาย ทำงานได้ดี หาเงินแสนได้ตั้งแต่เด็ก สอนว่ายน้ำ สอนบอล ใช้กระจาย ตีกอล์ฟ ตีไพ่ ตีกะ…..อริ 55555 ตีรันฟันแทง

25 ขวบแรก ผมคงดีต่อสังคมแค่ 60%

รอดมาได้นี่ เรียกได้ว่า โชคดีนัก คิดกลับไปสงสารสองคนในข้อหนึ่งหนักหนา เพราะหัวใจท่านแทบวายทุกครั้งที่ทราบเรื่อง และมักทราบเรื่องหลังเคลียร์จบ เพราะผมไม่เคยใช้บัตร มึงรู้มั้ยกูลูกใคร เพราะถามไป มันก็ไม่รู้ ฮา

.

3.เป็นเพื่อนที่ดี อันนี้บอกได้เลยว่าตั้งใจมาก เพื่อนผมเยอะมากกกก กไก่หมื่นตัว มีน้องชายสุดเลิฟสองคน มีเพื่อนรุ่นน้อง รุ่นพี่ รุ่นอา ผมมั่นใจว่า คนเหล่านี้แลกด้วยใจ และเห็นได้ชัด กว่า 70% ของเพื่อน มีผลตอบแทนกลับมา ไม่เชิงปริมาณ แบบกำไรจากการร่วมลงทุน

ก็มาในเชิงคุณภาพ ที่จับต้องไม่ได้ เช่นความสุขทางใจ บางคนโดดใส่ลูกปืนมาด้วยกัน บางท่านรักลูกผมเสมือนลูกเค้าเอง

.

4.เป็นสามีที่ดี ผมนี่ที่หนึ่งเลย 55555 ไม่มีทางครับ ใครมันจะดีที่สุดในโลกได้ แต่ทุกคนสามารถพยายามให้ดีที่สุดได้ ผมว่ามันสนุกดีนะ เราเห็นข้อผิดพลาดของรุ่นก่อนหน้ามาเยอะ เราเลยไม่อยากซ้ำรอย

และผมยังคงสอนรุ่นน้องเสมอนะ

หากเค้ายังไม่ใช่คนที่เราอยากจะหยุดให้ ก็อย่าหยุดที่จะหาใหม่ไปจนกว่าจะเจอ (ใช้ได้กับทุกเพศนะ) “หยุด” หมายถึงการหยุดทำทุกอย่างตัวคนเดียว เพราะจากนี้ไป เรา=คู่หรือมากกว่า

และเมื่อใดที่คุณเจอนิหน่าของคุณ คุณจะไม่จำเป็นต้องพยายามในการเป็น “เรา” ที่มีความสุขกว่า 80% ของลมหายใจ

.

สุดท้าย 5.เป็นพ่อ(แม่)ที่ดี

ผมเพิ่งเป็นมาได้ 5 ปี สั้นมากครับ แต่ทุกวินาทีผมเชื่อว่า 90% กว่าผมทำได้ดีบนเส้นมาตรฐาน ไม่สูงส่ง แต่ไม่ต่ำบาร์ จากนี่ไป @patrickandrita ลูกทั้งสองจะเป็นข้อพิสูจน์บทบาทพ่อของผม ซึ่งหลายๆท่านก็คงต้องเผชิญมิต่างกัน เรามาสนุกไปด้วยกันนะครับ

.

“If Money is your Reason of what you do, you will never Resolve. If Love is why you do what you do, Money will be one of the Results”, #Panyayong

.

Credit pic from @cream3330‘

ขอบคุณภาพจากอินสตาแกรม mjbank