เพิ่งประกาศผ่านสื่อบอกรักแฟนหนุ่ม แมทธิว บราก ไปหมาดๆ ล่าสุดก็กลับมาหวานกันอีกครั้ง เมื่อนางเอกสาว ปู-ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบิร์ก ได้โพสต์รูปคู่ดอกกุหลาบช่อโต ที่ระบุว่าฝ่ายชายส่งมาให้นั่นเอง

“Thank you so much for sending me these beautiful flowers @mrbrag I love you and I hope I make you proud this evening. ❤”

ขอบคุณภาพจาก prayalundberg