กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานค่ายเยาวชน (4-H Summer Camp 2017)

18 ประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก เตรียมร่วมงานค่ายเยาวชน (4-H Summer Camp 2017) ไทยในฐานะเจ้าภาพเร่งเตรียมพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนายุวเกษตรกรทั้งประเทศ

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัฐพร้อมถึงตระหนักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนายุวเกษตรกรทั้งในประเทศและการแลกเปลี่ยนสังคมวัฒนธรรม และกระบวนการพัฒนาเยาวชนเกษตรกับต่างประเทศมาโดยตลาด โดยเริ่มแรกดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรกับสาธารณรัฐเกาหลี ในปี พ.ศ. 2544 และได้พัฒนากิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกมาโดยตลอด

ซึ่งในปี 2560 นี้ ประเทศไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานค่ายเยาวชน (4-H Summer Camp 2017) ขึ้นที่ประเทศไทย โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และนครปฐม ซึ่งมี 18 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บูรไน ไทย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินเดีย เนปาล ปากีสถาน มองโกเลีย และประเทศภูฏาน

โดยการเข้าค่ายเยาวชน (4-H Summer Camp 2017) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มีเป้าหมายหลักสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การเรียนรู้เพื่อรู้ (Learning to Know) การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง (Learning to Do) การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน (Learning to Live Together) และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) ซึ่งภายในงานจะกิจกรรมต่างๆ มากมายในการส่งเสริมพัฒนายุวเกษตรกรให้มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษการพัฒนา 4 H ของประเทศไทย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเยาวชนเกษตรของแต่ละประเทศ การสัมมนาเครือข่ายเยาวชนเกษตรอาเซียน การศึกษาดูงานกิจกรรมเกษตรของกลุ่มยุวเกษตรกร การศึกษาดูงานวิถีการเกษตรของไทย การจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนา 4-H ของประเทศที่เข้าร่วม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การจัดงานครั้งนี้จะส่งผลให้ยุวเกษตรกรไทยที่เข้าร่วมโครงการสามารถเปิดโลกทัศน์ มีทัศนคติที่ดีต่องานยุวเกษตรกร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมและวัฒนธรรมของยุวเกษตรกรต่างประเทศ สร้างภาวะผู้นำ มิตรภาพ และเครือข่ายยุวเกษตรกรนานาชาติต่อไป