เปิดซองคำถามเรื่องรถ บ้าน ความอยากได้ อยากมี หนี้สิน และกิเลส ของ ‘ดีเจเอกกี้’

ทุกวันนี้เวลามีกิเลสหนาๆเกิดขึ้นในหัว ก็จะมานั่งทบทวนตัวเอง คุยกับตัวเองเสมอ เธอ ๆๆ ลำบากหรา บ้าน รถ เธอไม่มีหรา? 🙄 เธอจะซื้อเธอจะอยากได้อีกทำไม ? เธอ เธออยากเป็นหนี้หรา? ทุกวันนี้เธอสบายตัวมาก เธอไม่ต้องรับทุกงาน ทุกที่เหมือนก่อนแล้วนะเธอ เธอเลือกที่จะทำ ที่จะพักได้นะเธอ เธอเอาเวลาที่ว่างไปทำสิ่งที่เธอรักนอกเหนือจากงานที่รักไม๊ ? เช่นเล่นเทนนิส โยคะ อยู่กับพ่อแม่ คิดได้ละ อีกิเลสหายวับวาวไปทันที อิอิ #เราโตขึ้นละ #เราสู้กับกิเลสได้จริงๆ #อยากได้ๆๆๆไม่จบ #มันจะพอนับจากนี้ #อิอิ #รักตัวเองมาก 555

