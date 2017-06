โต๊ะเล็ก ด.1 เปิดสนามสุดสัปดาห์นี้”ไบรท์ทีวี”ยิงสด-8ทีมประชันแข้ง-ชิงเงินรวม1.27ล้าน-ตกชั้น2ทีมท้าย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ได้มีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน เอไอเอส ฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี2560 รายการ “AIS The Championship Futsal 2017” หรือ การแข่งขันฟุตซอลดิวิชั่น 1 โดยมี นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ประธานพัฒนาฟุตซอลไทย, นายฐิติพงษ์ เขียวไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและการขาย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – AISบมจ. แอดวานซ์อินโฟท์ เซอร์วิส , คุณพงษกรณ์ คอวนิช ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส พร้อมด้วย สมชาย รังษีธนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบรท์ทีวี จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนจาก 8 สโมสร และสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆ เข้าร่วมแถลงข่าว

สำหรับศึก เอไอเอส ฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี2560 รายการ “AIS The Championship Futsal 2017” จะจัดแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง วันที่ 28 ตุลาคม 2560 โดยมี 8 สโมสรเข้าร่วมฟาดแข้ง ประกอบด้วย 2 ทีมจากลีกสูงสุดในปี 2016 อย่าง แคท เอฟซี กับ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 6 ทีม จากการแข่งขันปีที่ผ่านมาอย่าง เวียงพิงค์-ราชภัฎเชียงใหม่, วิคตอรี่ ซิตี้, วาริกซ์พระปฐมวิทยาลัย2, นครปฐมซักก้า ฟุตซอลคลับ, เบรกเกอร์-พัทยา และราชบุรี ฟุตซอลคลับ

ด้านระบบการแข่งขันใช้แบบลีกแข่ง 2 เลก เตะทีมละ 14 แมตช์ ทีมที่มีคะแนนสูงสุดเป็นแชมป์ กรณีหากแต้มเท่ากันวัดเฮดทูเฮดก่อนการนับประตูได้เสีย ทีมแชมป์กับรองแชมป์จะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปแข่งขันลีกสูงสุดในฤดูกาล 2018 ส่วน 2 อันดับสุดท้ายตกชั้น ซึ่งสนามหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละสัปดาห์ เตะกันสนามเดียว 4 คู่ โดยนัดเปิดสนาม เตะที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และนัดปิดฤดูกาล เตะที่สนาม เดอะมอลล์ บางกะปิ ขณะที่เงินสนับสนุน ทีมแชมป์จะได้รับ 3.6 แสนบาท, รองแชมป์รับ 2.6 แสนบาท, อันดับ 3 รับ 1.6 แสนบาท, อันดับ 4 รับ 1.3 แสนบาท, อันดับ 5 รับ 1.1 แสนบาท, อันดับ 6 รับ 9 หมื่นบาท, อันดับ 7 รับ 8 หมื่นบาท และอันดับ 8 รับ 8 หมื่นบาท

ในส่วนของ การถ่ายทอดสดทางช่อง Bright TV จะถ่ายสัปดาห์ละ 1 คู่ ในเวลา 13.00-15.00 น. ของทุกสัปดาห์ โดยคู่ที่ถ่ายทอดสดในแต่ละสัปดาห์นั้นจะเป็นทีมที่เป็นเจ้าภาพ โดยจะมีการถ่ายทอดสดในเวลา 16.00 น. อยู่ 2 นัดคือ นัดเปิดฤดูกาล และนัดปิดฤดูกาล โดยคู่อื่นๆ ทั้งหมดจะถ่ายทอดสดผ่านทางกล่องและแอพพลิเคชั่น AIS PLAY BOX ครบทุกแมตช์

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดเปิดสนาม วันที่ 27 มิถุนายน 60 ที่ MCC HALL ชั้น4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน มีดังนี้ คู่แรก 12.00 วิคตอรี่ ซิตี้ พบ เวียงพิงค์-ราชภัฎเชียงใหม่ (ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAYBOX), คู่สอง 14.00 น. ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ ราชบุรี (ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAYBOX), คู่สาม 16.00 น. นครปฐมซักกา พบ แคท เอฟซี (ถ่ายทอดสดทาง Bright TV), คู่สุดท้าย 18.00 น. วาริกซ์พระปฐมวิทยาลัย2 พบ เบรกเกอร์-พัทยา อารีน่า (ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAYBOX)

ขณะเดียวกัน สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ พร้อมด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการมอบวุฒิบัติ ในโครงการอบรบผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลทั้งหมด 2 หลักสูตร ให้เกียรติมอบโดย พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศฯ , อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรณ ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการร่วมงาน

การอบรบผู้ฝึกสอนตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีการจัดอบรม 2 หลักสูตรคือ หลักสูตร FA Thailand coaching course ซึ่งขณะนี้ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น FA Thailand Futsal Introductory coure ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้จัดอบรบไปแล้วรวม 6 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 7-12 มีนาคม 2559 จ.เชียงราย จำนวน 34 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 25-29 มีนาคม 2559 จ.นครราชสีมา จำนวน 36 คน ครั้งที่ 3 วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 จ.เชียงใหม่ จำนวน 28 คน ครั้งที่ 4 วันที่ 12-16 กันยายน 2559 จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 21 คน ครั้งที่ 5 วันที่ 24-28 ตุลาตม 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 คน ครั้งที่ 6 วันที่ 28 มีนาคม – 2เมษายน 2560 จ.ศรีสะเกษ จำนวน 28 คน รวมผู้เข้ามอบวุฒิบัตรทั้งหมด 169 คน และหลักสูตร AFC Futsal coaching certificate cour – level 1 ปี2559 ได้มีการจัดอบรบไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 15-20 สิงหาคม 2559 จ.นครีราชสีมา จำนวน 20 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 3-8 ตุลาคม 2559 จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 คน ครั้งที่ 3 วันที่ 5-10 ธันวาคม 2559 จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 20 คน รวมผู้เข้ารับมอบวุฒิบัตร ทั้งสิ้น 60 คน

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประแห่งไทยฯ กล่าวว่า สมาคมฟุตบอลฯ ต้องการยกระดับมาตรฐานของผู้ฝึกสอนฟุตซอลให้เท่ากับฟุตบอล มองว่าจำนวนโค้ชฟุตซอลในประเทศไทยตอนนี้ไม่เพียงพอกับปริมาณทีมฟุตซอลในประเทศไทยที่กำลังขยายตัวมากขึ้นทั้งใน ระดับเยาวชนและกีฬาอาชีพ

โดยในปี 2560 นี้ จะมีการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรของ AFC เพิ่มอีก4หลักสูตคือ AFC Futsal coaching certificate course – level 2 ,AFC Futsal coaching certificate course – level 3 ,AFC Futsal goalkeeper certificate coures ,AFC Futsal fitness certificate course อีกด้วย