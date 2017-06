บล็อกหนัง’จอมเผด็จการผู้ยิ่งใหญ่’ หลังนักวิชาการชวนดูพร้อมกันค่ำนี้ รำลึก24มิ.ย.2475

หลังจากที่เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิ ทธิพลเมือง (คนส.) โพสต์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรำลึกในวาระครบ 85 ปี การอภิวัฒน์สยาม 24 มิถุนายน 2475 โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมฉายและแชร์ ส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ เรื่อง “จอมเผด็จการผู้ยิ่งใหญ่” (The Great Dictator) และ “สัญญาของผู้มาก่อนกาล” (The Six Principles) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา19.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

โดยภาพยนตร์รับชมได้ทางลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=B8DDvRbffeE และ https://vimeo.com/14731445

ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน ลิงก์ภาพยนตร์เรื่อง “จอมเผด็จการผู้ยิ่งใหญ่” (The Great Dictator) บนเว็บไซต์ยูทูบไม่สามารถรับชมได้ โดยปรากฏข้อความว่า “เนื้อหานี้ไม่สามารถรับชมได้บนโดเมนของประเทศนี้ เนื่องจากมีการร้องเรียนทางกฎหมายจากรัฐบาล”

The Great Dictator (จอมเผด็จการผู้ยิ่งใหญ่) เป็นภาพยนตร์อเมริกันปี 1940 มีเนื้อหาล้อเลียนการปกครองของเผด็จการ กำกับ-เขียนบท-แสดงนำโดย ชาร์ลี แชปลิน ดาราภาพยนตร์ตลกชื่อดัง