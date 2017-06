STC ต่อยอดการเดินทางธรรมยาตรา จับมือสถาบันฝึกวิชาชีพฯ เปิดหลักสูตรร่วมกัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ให้การสนับสนุน โครงการแห่งประวัติศาสตร์ “ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา” จัดโดยสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ร่วมกับมูลนิธิวีระภุชงค์ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2560 มาอย่างต่อเนื่อง

โดย STC ให้การสนับสนุนด้วยการร่วมเดินทางพร้อมถวายปัจจัยให้กับพระสังฆราชและพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่เพื่อสนับสนุนพระพุทธศาสนา โดยการเดินทางเริ่มที่ลาว กัมพูชา พม่า และไทย ทุกประเทศจะมีคณะผู้บริหารของ STC เข้าร่วมโครงการ

สำหรับในประเทศกัมพูชา STC ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี และผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ

หลังจากสานต่อภารกิจส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้ว ดร.ฐกฤต ยังได้ร่วมพูดคุยกับสถาบันฝีกวิชาชีพไทย-กัมพูชา เนื่องจาก STC เห็นความสำคัญของการขยายการศึกษาในกลุ่ม CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) โดยเตรียมเปิดการเรียนการสอนในประเทศกัมพูชา ผ่านการจับมือกับสถาบันวิชาชีพกัมพูชา เปิดทั้งหมด 4 หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ และพลังงาน ในระดับปริญญาตรี

ดร.ฐกฤต กล่าวว่า “ผมเพิ่งกลับจากการประชุมร่วมกับสถาบันฯ โดยสองสถาบันมีแผนที่จะทำความร่วมมือเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน หลักสูตรที่เปิดจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และพลังงาน โดยเราจะนำหลักสูตรจากที่นี้ไปเปิดสอน และจะนำเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการศึกษาเข้าไปด้วย คาดว่าจะเปิดสอนได้ในปี 2561”

การที่ STC จะนำหลักสูตรเข้าไปเปิดที่ประเทศกัมพูชา เพราะมองเห็นว่าประเทศกัมพูชายังขาดในเรื่องของวิศวกรรม เทคโนโลยี สองสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ STC จึงต้องการเข้าไปช่วยเหลือ และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาด้วย

“การเดินทางไปครั้งนี้ผมยังมีโอกาสได้เข้าพบและหารือร่วมกับ H.E. Academician KHLOT THYDA President of Royal Academy of Cambodia (Minister) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ถึงเรื่องความร่วมมือในการเข้ามาร่วมพัฒนาการศึกษาในกัมพูชา ซึ่งท่านก็เห็นด้วยและคงจะมีการนัดประชุมหารืออย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้” ดร.ฐกฤต กล่าวถึงแผนในอนาคตของ STC ที่จะบุกประเทศกัมพูชา