สยามดิสคัฟเวอรี่ ชวนช้อปปิ้งสไตล์อีโค่ “Say No Bag”

“สยามดิสคัฟเวอรี่” – ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ชวนช้อปปิ้งสไตล์อีโค่ ในแคมเปญ “Genuinely Eco: Say No Bag”

สยามดิสคัฟเวอรี่ – ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม สนามประลองพลังอำนาจแห่งความคิดสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ ชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ในแคมเปญ “Genuinely Eco: Say No Bag” (เจนัวอินลี่ อีโค่ เซย์ โน แบ็ก) เพียงไม่รับถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติก ทุกครั้งที่ซื้อสินค้า สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่ากับได้ร่วมบริจาคเงิน 5 บาท ให้กับโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวกับเยาวชนเชียงดาว และกลุ่มบิ๊กทรี (Big Tree Project) พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับคะแนนสะสม VIZ Point 100 คะแนน

นอกจากนี้ สยามดิสคัฟเวอรี่ เชิญชวนบริจาคเงินเพียง 100 บาท หรือใช้คะแนนสะสม VIZ Point 1,000 คะแนน สามารถแลกรับถุงผ้าสยามดิสคัฟเวอรี่ 1 ใบ สำหรับใช้ช้อปปิ้งสินค้าอย่างคุ้มค่าและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร

ขอเชิญร่วมช้อปสินค้าโดยปฏิเสธการรับถุงกระดาษ หรือ ถุงพลาสติก เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปที่ สยามดิสคัฟเวอรี่– ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม สอบถามข้อมูลโทร.02-658-1000