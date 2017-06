พบกับสินค้าแบรนด์เนมในงานสหกรุ๊ปครั้งที่ 21 ระหว่าง 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคมนี้

รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร (เบ็คกี้ รัสเซลล์ หรือ ริสา หงส์หิรัญ) กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำขบวนสินค้าและผลิตภัณฑ์ในฝ่าย มาจัดรายการลดราคาในงาน สหกรุ๊ป แฟร์ ครั้งที่ 21 อาทิ ELLE (แอล),ELLEgirl (แอลเกิร์ล),ELLE HOMME (แอลฮอม) ,ELLEbag (แอลแบค) ,Becky Russell (เบคกี้ รัสเซลล์),Itokin(อิโตคิน),BSC(บีเอสซี),Basic de Nuvo(เบสิค เดอ นูโว),IIMK (มิเชล ไคลน์) ,minna(มินน่า), St.Andrew(เซนต์ แอนดูรว์),Zaranya (ศรัญญ่า) Nice Career (ไนซ์ แคร์เรีย)และเออมิส (Ermis) ฯลฯ โดยวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-20.00 น. จะเปิดให้เฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิก His and Her เข้าซื้อสินค้าก่อนใคร ส่วนวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับซุ้มเสื้อผ้าสตรี บุรุษ เครื่องหนัง กระเป๋า และเครื่องหอม ทั้งแบรนด์ไทย-ต่างประเทศ จากฝรั่งเศส และ ออสเตรเลีย ที่ หน้าและในห้องเพนนารีฮอลล์ ,ฝั่งพลาซ่า ,บูธโซนซี และเต้นท์ติดแอร์หน้าทางเดินลงรถไฟฟ้าใต้ดิน