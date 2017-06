ราชภัฏโคราชโชว์ศักยภาพคว้ารางวัลชมเชย ประกวดหนังสั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา แจ้งว่า หลักสูตรสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา ได้ส่งผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2017 หัวข้อ “นิยามความสวย : Definition of Beauty” ในชื่อทีม GY2J ผลงานชื่อ ใครสวยสุด? (Who are beautiful ?) โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวชลธิชา แสนคำ นางสาวแย้มใจ ศรีภูวง นางสาวสุกัญญา มาเหง่า นางสาวสาวิตรี นาดี และนางสาวสุนิสา สาสูงเนิน ซึ่งมีนายจิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดประกวดครั้งนี้ มีนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 20 ทีม ซึ่งผลปรากฏว่า ผลงานนักศึกษามรภ.นครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ซึ่งได้เข้ารับรางวัลที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา