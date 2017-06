คุณหลาน มาส่งคุณป้าแพนก่อนไปทำงานค่ะ มีที่คาดผมของรักของคุณป้าแพนให้เป็นรางวัล (ให้เฉพาะออกงานนะจ๊ะ) 😜 ✌🏻❤️🌈 #panpanhouse #panpangodmother #myanchan #Daisy #HappyWednesday

