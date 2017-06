บล.ธนชาตใจดีจัดสัมมนาฟรีติวเข้มนักลงทุน

นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุณ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาฟรีเพื่อนักลงทุน หัวข้อ “คิด…พิชิตโอกาส กับThanachart Think และคุณประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์” เปิดเวทีให้ นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investor) ชั้นนำของไทย ตีแผ่เคล็ดลับการเลือกหุ้นคุณภาพ พร้อมทีมนักวิเคราะห์มากประสบการณ์จาก บล.ธนชาต ร่วมเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนด้วย Thanachart Think แอพพลิเคชั่นที่ครอบคลุมครบทุกเครื่องมือการลงทุน โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้

