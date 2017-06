‘โจชัว หว่อง’ ถูกตร.รวบ หลังประท้วง ต้านการมาเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง (คลิป)

วันนี้ (28 มิ.ย.)สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า โจชัว หว่อง แกนนำนักศึกษากลุ่มเสรีประชาธิปไตยชาวฮ่องกง ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม หลังออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการประท้วงการเดินทางมาเยือนเกาะฮ่องกงอย่างเป็นทางการของ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง โดย โจชัว หว่อง พร้อมแกนนำนักศึกษาและผู้สนับสนุนรวมตัวกันนั่งประท้วง ก่อนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวและนำขึ้นรถไป ซึ่งการเดินทางมาเยือนเกาะฮ่องกงในครั้งนี้ เป็นการเยือนในวาระครบรอบ 20 ปีความสัมพันธ์จีน-เกาะฮ่องกง ภายหลังจากที่อังกฤษหมดสัญญาเช่าและคืนเกาะฮ่องกงให้แก่จีนในปี 1997

ทั้งนี้ โจชัว เกิดเมื่อปี 1996 (พ.ศ. 2539) มีบทบาทสำคัญในสังคมฮ่องกงตั้งแต่อายุยังน้อย รวมถึงการประท้วงต่อต้าน High Speed Rail เมื่อปี 2010 ที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนั้นเป็นการประท้วงครั้งแรกที่เขาเข้าร่วม พฤษภาคม ปี 2011 หว่องและเพื่อนร่วมโรงเรียน Ivan Lam (อีวาน ลัม) ได้จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา Scholarism ขึ้น หว่องได้รับความสนใจ และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในปี 2012 เมื่อตอนที่เขาเป็นผู้นำองค์กรประท้วงต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมกับการศึกษาระดับชาติ

“โจชัว หว่อง”นักศึกษาธรรมดา ๆ ผู้ผันตัวเองเป็นผู้จัดตั้งกลุ่มชุมนุมที่เรียกตัวเองว่า”กลุ่มนักวิชาการ”แกนนำการประท้วงของกลุ่มพลังนักศึกษาฮ่องกงเป็นผู้นำการประท้วง”หน้าละอ่อน”ซึ่งได้จัดการชุมนุมเรียกร้องปชต.และการปฎิรูปการเมืองเกาะเล็กภายใต้อาณัติการควบคุมของจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ผ่านมา โจชัว ได้กลายเป็นบุคคลสำคัญของการเรียกร้องประชาธิปไตยของเกาะฮ่องกง จากการดำเนินบทบาทเป็นนักศึกษาตัวเล็ก ๆ ผู้เป็นปากเสียง เรียกร้อง”สิทธิทางการเมืองของชาวฮ่องกง” หรือมีสิทธิด้านประชาธิปไตยที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสิทธิในการได้ร่วมการเลือกตั้งผู้ว่าเกาะแห่งนี้ รวมทั้งกระบวนการเสนอชื่อพลเรือนโดยตรงจากชาวฮ่องกงด้วย

โดยช่วงเดือนตุลาคม ปี 2559 โจชัว หว่องมีกำหนดมาปาฐกถาที่ประเทศไทย แต่ถูกห้ามเข้าไทย โดยกักตัวไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงยังเคยถูกห้ามเข้ามาเลเซียแล้วด้วยเช่นกัน

Joshua Wong violently dragged out of Bauhinia Square into that police van awaiting arrest#BlackBauhinia #hk20 pic.twitter.com/YTXO4IREei — Joel Christian (@2legit2trip) June 28, 2017

Joshua Wong: "Hong Kong people will continue to fight for democracy until the day we get back our rights" pic.twitter.com/fKCMT7fLPA — James Griffiths (@jgriffiths) June 28, 2017