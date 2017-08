สนุก สุดมันส์ ยกกำลัง 5 กับ ‘iMe K-Pop Fantival 2017’ (คลิป)

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจคที่สร้างความประทับใจ และความสนุกสุดมันส์ให้กับเหล่าแฟนๆ เคป็อปในงาน ‘ไอเอ็มอี เคป็อป แฟนติวัล 2017’ [iMe Kpop Fantival 2017] ที่บริษัท ไอเอ็มอี โปรดักชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ไอมี่ไทยแลนด์ ได้ขนขบวนเหล่าไอดอลมากความสามารถส่งตรงจากประเทศเกาหลีมาเสิร์ฟให้ถึงที่ไม่ว่าจะเป็น วินเนอร์ (WINNER), บีวันเอโฟร์ (B1A4), เฮลโล (HALO), คือนาคึน (KNK) และ คาร์ด (K.A.R.D) พวกเขาต่างเตรียมเพลงฮิต และการแสดงสุดเซอร์ไพรส์มามากมายแบบจัดเต็มกว่า 3 ชั่วโมง รวมทั้งผู้จัดยังได้จัดเต็มกับแสง สี เสียง พร้อมสิทธิพิเศษมากมายให้แฟนๆ ได้ฟินกันตั้งแต่ต้นจนจบงาน ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

โดยช่วงเวลาแห่งความสนุกเริ่มต้นด้วย 6 หนุ่มสุดน่ารัก อย่าง เฮลโล (HALO) ที่เปิดตัวมาด้วยเพลง Here Here และ Come On Now ก่อนจะหยุดทักทายแฟนๆ พร้อมแนะนำตัวอย่างเป็นกันเอง ซึ่งพวกเขาก็อ้อนแฟนๆ ว่าคิดถึงมากๆ ถึงแม้ว่าพวกเขาเพิ่งจะมาเมืองไทยเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา แต่วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้กลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้หนุ่มๆ ยังได้เตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษ มาฝากแฟนๆ ชาวไทยอีกด้วย ก่อนที่จะระเบิดความสนุกกันอีกครั้งกับเพลงของพวกเขาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Feel So Good, While You’re Sleeping และ I’m Scared ก่อนจะมาถึงช่วงสุดท้าย พวกเขาได้เผยความในใจถึงประสบการณ์การมาไทยครั้งนี้เพิ่มเติมอีกว่า “วันนี้สนุกมากจริงๆ พวกเรามาเมืองไทยก็ได้ขี่ช้าง ได้ไปดูจระเข้ จระเข้น่ากลัวมากเลยครับ ถึงแม้ว่าพวกเรามีโอกาสได้ทำกิจกรรม สนุกๆ หลายอย่าง แต่พวกผมก็รู้สึกว่าคอนเสิร์ตในวันนี้สนุกที่สุด” และที่เซอร์ไพรส์สุดๆ ก็คงหนีไม่พ้นการโชว์ลูกคอเพลง ไทยอย่างเพลง “ไม่มีใครรู้” ของเป๊ก ผลิตโชค ที่พวกเขานั้นตั้งใจเตรียมมาให้แฟนๆ ในวันนี้โดยเฉพาะ และก็ทำเอาแฟนๆ ทั้งกรี๊ด ทั้งร้องตามกันสนั่นฮอลล์กันเลยทีเดียว เชื่อว่าโชว์พิเศษนี้ที่พวกเขาเตรียมมาคงถูกใจแฟนๆ ทุกคนกันแน่นอน และปิดท้ายโชว์ด้วยเพลง Fever พร้อมภาษาไทยฮิตติดปากของทั้ง 6 หนุ่ม กับคำว่า “สิบ สิบ สิบ ไปเลยจ้า”

มาสนุกกันอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มนักร้องน้องใหม่มาแรงอย่าง คาร์ด (K.A.R.D) ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก ชาย 2 หญิง 2 ซึ่งพวกเขาเปิดตัวด้วยเพลงซิงเกิ้ลล่าสุดอย่าง Hola Hola ก่อนที่จะทักทายแฟนๆ ว่า “พวกเราดีใจที่ได้มาวันนี้ และก็จะตั้งใจโชว์อย่างเต็มที่” นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าวันนี้ได้ขนเพลงดังๆ ตั้งแต่พรีเดบิวต์มาร้องให้แฟนๆ ได้ฟังกันอีกเพียบ ก่อนที่จะไปสนุกกันต่อกับเพลง Rumor และ I Can’t Stop ยังไม่ทันหายเหนื่อยดีพวกเขาก็ชวนแฟนๆ มาสนุกกันต่อกับเพลงสุดฮิต Don’t Recall และโชว์สุดพิเศษกับเพลง Side to Side แบบต่อเนื่องกันเลย และก่อนจะเข้าเพลงสุดท้ายพวกเขายังขอพูดความรู้สึกในใจอีกซักนิดว่า “นี่เป็นครั้งแรกของพวกเราที่มีโอกาสได้มาแสดงที่ประเทศไทย พวกเราจะจำความรู้สึกดีๆ ในวันนี้ไปตลอด ว่าแฟนๆ ชาวไทยสุดยอดมากๆ” และปิดท้ายด้วยเพลง Oh NaNa ที่บอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการมาเยือนเมืองไทยเป็นครั้งแรกแต่แฟนๆ ก็รู้จักเพลงของพวกเขาเป็นอย่างดี ร้องตามกันได้ทำเอา K.A.R.D ยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียว

ต่อกันด้วย 5 หนุ่ม สูงยาวเข่าดี อย่าง คือนาคึน (KNK) ที่เปิดตัวด้วยเพลงสุดเท่อย่าง Knock และ Back Again ก่อนที่จะพักทักทายแฟนๆ ว่า “วันนี้พวกเรามาเมืองไทยเป็นครั้งแรก อาหารไทยอร่อยๆ ก็เยอะมากตั้งแต่ที่มานี่ก็ยังกินกันไม่หยุดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นขนมที่เป็นสาหร่าย แล้วก็มันฝรั่งทอดก็อร่อยมาก โรตีสายไหม วันนี้พวกเราเองก็ดีใจมากที่ได้มายืนอยู่บนเวทีที่มีศิลปินพี่ๆ น้องๆ พวกเราก็เตรียมตัวมาเพื่อที่จะสร้างความทรงจำที่ดีๆ ให้กับทุกคนครับ” ก่อนที่จะเปลี่ยนฟีลมาขับกล่อมแฟนๆ ด้วยเพลงเพราะๆ ซึ้งๆ อย่าง Angel Heart และต่อด้วยเพลงพิเศษที่พวกเขาเตรียมมามอบให้ทิงเกอร์เบลไทยทุกคนกับเพลง Thinking Out Loud และที่ขาดไม่ได้กับการโชว์สกิลภาษาไทยเอาใจแฟนๆ พวกเขาก็เตรียมกันมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น “ไทยทิงเกอเบลรักนะครับ” “ไทยทิงเกอเบลรักนะ จุ๊บๆๆ” “ทิงเกอเบลมุ้งมิ้งมากๆ นะ” แถมยังบอกว่าเวลาพูดถึงเมืองไทยแล้วก็อยากกินต้มยำกุ้ง น้ำแตงโมปั่น พร้อมคำศัพท์ภาษาไทยที่สำคัญมาก นั่นก็คือ “ห้องน้ำ” นั่นเอง ซึ่งก็เรียกเสียงฮาจากแฟนๆ กับภาษาไทย ที่เตรียมมาอย่างสนั่นลั่นฮอลล์ หล่อด้วย แถมตลกด้วยแบบนี้ไม่รักได้ไงจริงไหมทิงเกอเบลไทย?? ก่อนที่จะโชว์ร้องโชว์เต้นแบบเท่ๆ กับเพลง Sun Moon Star และเพลงใหม่ล่าสุด Rain ปิดท้ายด้วยการพูดคุยกับแฟนๆ ว่า “วันนี้เป็นการแสดงครั้งแรกที่เมืองไทย รู้สึกว่าได้พลังงานที่ดีจากแฟนๆ ที่ผ่านมาพวกเราอยากมาเมืองไทยมาก ในที่สุดวันนี้ได้มาแล้วก็ดีใจและตื้นตันมากๆ แฟนๆ ชาวไทยก็ให้การต้อนรับ และให้พลังที่ดีกับพวกเราขอบคุณมากครับ ในอนาคตพวกเราก็จะตั้งใจเป็นศิลปินที่ดี ขอบคุณมากครับ” และปิดโชว์ด้วยเพลงสุดมันส์ของพวกเขากับเพลง U

ต่อด้วยการรอคอยที่มีวันสิ้นสุดของบาน่าไทย ที่รอกันมานานกว่า 4 ปี วันนี้แฟนๆ ได้กลับมาเจอกับพวกเขา บีวันเอโฟร์ (B1A4) อีกครั้ง งานนี้เพียงแค่ปรากฏตัวเสียงกรี๊ดก็ดังสนั่นฮอลล์กันแล้ว และพวกเขาขอมาเริ่มต้นโชว์ด้วยเพลง What’s Going On เพื่อให้หายคิดถึง และต่อด้วยเพลงน่ารักๆ อย่าง Solo day ก่อนที่จะทักทายแฟนๆ ว่า “ไม่ได้เจอกันนานสวยขึ้นนะครับ ทุกคนคิดถึงมั้ยครับ ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงจังเลย พวกเราไม่ได้เจอแฟนชาวไทยมา 4 ปี แล้ว ก็กังวลกันว่าไม่ได้มานานขนาดนี้แฟนๆ ยังจำพวกเราได้หรือเปล่า พวกเราอยากมาเจอแฟนๆ พอได้เจอแฟนๆ ที่มารอเราเยอะมาก ประทับใจมากครับ ไม่ได้เจอกัน 4 ปี พอมาเจอก็รู้ว่า บาน่าไทยไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงๆ ไม่ได้เจอกันมานานเรามาสร้างความทรงจำดีๆ ด้วยกันไปจนจบคอนเสิร์ตนี้กันเลย” และต่อด้วยเพลงฮิตอย่าง A Lie และ Lonely ยังไม่ทันจะหายเหนื่อยกันดี หนุ่มๆ B1A4 ก็ชวนแฟนๆ มาร้อง มาเต้น กับอีกหนึ่งเพลงฮิตของพวกเขากันต่ออย่าง Baby Good Night และสนุกสนานกันในเพลงส่งท้ายอย่าง Good Timing นับว่าความสนุกในวันนั้นคุ้มค่ากับการรอคอยกว่า 4 ปีเลยทีเดียว

และงานนี้ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งวงที่แฟนๆ ชาวไทยต่างรอการมาของพวกเขาเช่นกัน นั่นก็คือ 4 หนุ่ม วินเนอร์ (WINNER) นั่นเอง ซึ่งแฟนๆ ซ้อมร้อง ซ้อมเต้นมาเต็มที่เพื่อมาสนุกกับพวกเขาในวันนี้ สตาร์ทความสนุกกันตั้งแต่เพลงแรกอย่าง Empty แล้วต่อด้วยเพลง Fool ก่อนที่จะโชว์สกิลการพูดภาษาไทยที่ฝึกมาทักทายแฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะว่า “สวัสดีครับพวกเราวินเนอร์ครับ ดีใจที่ได้เจอนะครับ” “อินซอที่ไทยสวยมากๆ ครับ สวยมากๆ ครับ ชั้นสองสวยมากๆ ครับ จินอูสวยมากๆ ครับ” “อินซอไทยน่ารักจัง” “ดีใจที่ได้เจอทุกคนครับ อยากมาเมืองไทยบ่อยๆ ครับ” “เพราะพวกเราต่างรอกันไปกันมานานมาก หวังว่าวันนี้จะชอบกันนะครับ และในอนาคตจะได้กลับมาอีก” จัดมารัวๆ แบบนี้เอาใจอินซอไทยไปเลยจ้า จากนั้นก็ไปสนุกกันต่อกับเพลงใหม่ล่าสุด Love Me Love Me ที่แฟนๆ เปล่งเสียงร้องตามกันได้แบบไม่มีใครยอมใคร จากนั้นพวกเขาก็ขอโชว์อีกหนึ่งเพลงใหม่กับเพลง Island ก่อนที่จะลาแฟนๆ ไปกับเพลงสุดฮิต Really Really เรียกว่างานนี้ทั้งแฟนๆ และศิลปินต่างสร้างความสุข และความประทับใจให้กันและกันอย่างไม่มีวันลืมได้เลย

ก่อนที่คอนเสิร์ต ‘iMe K-Pop Fantival 2017’ จะจบลงไป หนุ่มๆ HALO K.A.R.D และ KNK ก็มาเซอร์ไพรส์แฟนๆ ปิดท้ายด้วยการเดินรอบๆ ฮอลล์ เพื่อลาแฟนๆ อีกครั้ง พร้อมแจกของที่ระลึกสุดพิเศษเพื่อปิดฉากคอนเสิร์ต ‘iMe K-Pop Fantival 2017’ ในครั้งนี้ไปอย่างสวยงาม พร้อมทั้งความประทับใจกับตัวศิลปินไม่ว่าจะเป็น วินเนอร์ (Winner), บีวันเอโฟร์ (B1A4), เฮลโล (Halo), คือนาคึน (KNK), คาร์ด (K.A.R.D) และเหล่าแฟนๆ ที่ร่วมกันสร้างโมเม้นต์ดีๆ ขึ้น รวมทั้งโปรเจคที่แฟนๆ แต่ละวงต่างตั้งใจทำขึ้นให้ศิลปินก็ถือว่าสร้างความประทับใจให้ศิลปินได้อย่างไม่มีวันลืมเช่นกัน และเอาเป็นว่าแฟนๆ ต้องมารอติดตามดูกันต่อว่าโปรเจคต่อไปของไอมี่ไทยแลนด์นั้นจะพาศิลปินคนไหนมาให้ได้สนุกกันอีก