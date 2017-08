‘อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร’ โพสต์ภาพ ‘ปิดหู ปิดตา ปิดปาก’ หลัง ‘อาปู’ หนีตปท.

วันนี้ (30 ส.ค.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้โพสต์ภาพข้อความของนายทักษิณ ลงในอินสตาแกรม ingshin21 ที่ได้พูดถึงวาทะของ มงแต็สกีเยอ นักปราชญ์ฝรั่งเศส ว่า “ไม่มีความเลวร้ายใด ที่จะยิ่งไปกว่าความเลวร้ายที่ได้กระทำ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือในนามของกระบวนการยุติธรรม”

โดยก่อนหน้านั้น ได้โพสต์รูปภาพ พร้อมข้อความ ระบุว่า “We can know only we know nothing 🙈🙊🙉” แปลว่า “เรารู้อย่างเดียวคือ เราไม่รู้อะไรเลย” และโพสต์ภาพสัญลักษณ์ลิงสามตัว ปิดหู ปิดตา ปิดปาก

โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าว นับเป็นการเคลื่อนไหวของคนในตระกูลชินวัตร หลังจากการหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ วึ่ง เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯได้ทวีตข้อความวิจารณ์เรื่องอำนาจที่เลวร้าย