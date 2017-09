‘อภิสิทธิ์’ ชวนแฟนคลับฟังเพลงโปรด ช่วงบอลอังกฤษหยุดพัก Taylor Swift ก็มา!

(2 ก.ย.2560) Line @Mark_Abhisit ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี ส่งข้อความมาชวนฟังเพลงโปรด พร้อมให้เหตุผลที่ชื่นชอบ โดยระบุว่า สัปดาห์นี้บอลอังกฤษหยุดพัก มีเพื่อนชวนคุยเรื่อง #เพลงสากล ผมเป็นคนฟังเพลงหลากหลายมาก ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เลยขอแบ่งปันส่วนหนึ่งของเพลงที่ชอบฟังช่วงนี้ครับ

1. Look What You Made Me Do – Taylor Swift ยอดคนดู MV ทะลุ 100 ล้านไปแล้วภายในไม่ถึงสัปดาห์ เธอมาฟอร์มดุ ไม่เหลือคราบนักร้องคันทรี่ เนื้อหาหันมาสู้พวกที่เล่นงานเธอ (Kanye? Katy?) แทนการเขียนถึงแฟนเก่า

2. The Way You Used to Do – Queens of the Stone Age เพลงร็อกบริสุทธิ์นับวันหายากครับ แต่ Villains อัลบั้มใหม่ของ QOTSA เด่นมากทั้งริฟกีตาร์และจังหวะ โดยเฉพาะเพลงนี้ครับ

3. For What It’s Worth – Liam Gallagher แม้ผมจะชอบเพลงของพี่ชายเขามากกว่าแต่เพลงนี้พอทำให้นึกถึงเพลงช้าของ Oasis ได้บ้าง ไม่รู้เหมือนกันว่า Liam ร้องเพลงนี้ขอโทษใคร

4. With or Without You (Daniel Lanois Remix) – U2 จาก The Joshua Tree CD ครบรอบ 30 ปีมี Remix ของเพลงในอัลบั้มรวมอยู่ เพลงนี้คงความเพราะและการเลดเสียงกลองออกเน้นคีย์บอร์ดทำให้ได้อีกบรรยากาศหนึ่งครับ

5. Not Dark Yet – Shelby Lynne & Allison Moorer สองพี่น้องนักร้องคันทรี่ร่วมงานกันครั้งแรก นำเพลงของ Bob Dylan มาทำได้อย่างไพเราะ ฟังเนื้อเพลงแล้วเข้าใจได้ว่าทำไม Bob ถึงได้ Nobel สาขาวรรณกรรม