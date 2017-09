‘ญาญ่า’ เผยใจ รู้แล้ว ‘ความรักไม่ได้จำกัดด้วยคำว่าเพศ’

อวสานไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา(4 ก.ย) สำหรับละครเรื่อง ‘เล่ห์ลับสลับร่าง’ ที่นำแสดงโดยพระนางคู่จิ้นแห่งยุค ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ โดยญาญ่าได้เผยความรู้สึก สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ หลังได้รับบทเป็นตัวละครหญิงที่เกิดสลับร่างไปอยู่ในตัวผู้ชายว่า จริงๆแล้ว ‘ความรัก’ ไม่ได้จำกัดด้วยคำว่าเพศเลย

โดยเธอว่า

‘รูปนี้เคยมีน้องfcท่านหนึ่งอัพโหลดมาหลายเดือนแล้ว คำพูดนี้คือความจริงของเภตราและรามิลมากๆจริงๆค่ะ เลยขอใช้เพื่อขอบคุณท่านผู้ชมที่คอยติดตามการเดินทางของคุณเภและผู้หมวดรามิลค่ะ💗💗

ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านมากๆๆจริงๆจากใจนะคะ ที่ติดตามชม #เล่ห์ลับสลับร่าง นะคะ เป็นความสุขของญ่ามากๆจริงๆค่ะที่ได้มอบเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้ทุกๆท่านนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกคำติชมนะคะ 🙏🏻 อย่างหนึ่งที่ญ่าเรียนรู้จากการที่ได้เล่นเป็นผู้ชายและผู้หญิง คือจริงๆแล้วคำว่าเพศไม่ได้มีความ สำคัญเลยค่ะ ญ่าเรียนรู้ระหว่างการสลับไปสลับมาของเภและรามิล คือ ‘ความรัก’ มันไม่ได้จำกัดด้วยคำว่าเพศเลย… love is love no matter what shape, form or sex it comes in’

ขอบคุณภาพจาก @katherinejskaka , urassayas