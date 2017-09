สำนักหอสมุด มข.จัด 3 กิจกรรมใหญ่ Share&Learn 2017 พัฒนานวัตกรรมสู่งานวิจัยระดับโลก

นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า สำนักหอสมุด มข.จัดกิจกรรม The 8th KKUL Share & Learn 2017 “Innovation Service for Research University” การพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยในปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก : Innovation Service for Research University โดยมีกิจกรรมหลักๆ 3 กิจกรรม คือ 1.การจัดงาน Share & Learn เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย งานวิจัย กรณีศึกษา การศึกษาผู้ใช้ การประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม 2.การจัดงาน Open House เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมบริการต่างๆ และ 3.การเสวนาวิชาการเรื่อง Share & Learn for world class university ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุด และผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรหอสมุด บุคลากร ศูนย์ สถาบัน สำนัก และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และผู้ที่สนใจ

นายกิตติชัยกล่าวอีกว่า การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM) นับเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ปัจจุบันนิยมนำมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน และพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสแสดงผลงานที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งได้พัฒนากระบวนการ และขั้นตอนจนเกิดผลดีในการปฏิบัติงานประจำของตนเอง ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมยกย่องความวิริยะในการทำงานเพื่อองค์กร และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ตามแนวทางของการจัดการความรู้