เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เปิดโลกแห่งแรงบันดาลใจสำหรับการใช้ชีวิต “WELCOME TO THE GOOD LIFE” ให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์และนิยามของการใช้ชีวิตดีๆ 7 กันยายน – 31 ตุลาคม 2560

กรุงเทพฯ 7 กันยายน 2560 — เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศไทย และผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ๆ ทางไลฟ์สไตล์และรีเทล ตอกย้ำภาพความเป็น “Curator of Taste” หรือผู้คัดสรรที่สุดของรสนิยม ผ่านแคมเปญสำหรับคนรุ่นใหม่ผู้ใส่ใจรายละเอียดของการใช้ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ “Welcome To The Good Life” เปลี่ยนพื้นที่รีเทลให้กลายเป็นพื้นที่ๆ ที่พร้อมจุดประกายให้คนทุกคนเริ่มต้นการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 31 ตุลาคมนี้

“Good Life is a process, not a state of being. It’s a direction, not a destination.”

เมื่อชีวิตดีๆคือย่างก้าวในทุกๆ วัน ไม่ใช่ความเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเป็นทิศทางการใช้ชีวิตมากกว่าที่จะเป็นจุดมุ่งหมาย เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์จึงเชิญชวนเหล่าบุคคลและพาร์ทเนอร์ผู้ไม่เคยหยุดสร้างสรรค์มุมมองใหม่ๆ และนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตดีๆ ไม่ว่าจะการแต่งตัว การกินอยู่ที่ดี มาร่วมจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆ คน ได้แก่ช่างภาพชื่อดัง คุณหรั่ง – สุทธิศักดิ์ อิทธิฤทธิ์ผู้มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตที่ดี “Good Life Story” ของบุคคลผู้ใช้ชีวิตดีๆ 6 รูปแบบ รวมถึงการร่วมงานกับแบรนด์แอคทีฟแวร์น้องใหม่ Jenim Sports สร้างสรรค์คอลเลกชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าเอ็มโพเรียมโดยเฉพาะ ที่ Pop-up Good Life Studio ชั้น G วันที่ 7- 20 กันยายนนี้ และการร่วมงานกับบูทิคสตูดิโอออกกำลังกายสุดฮ็อตที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง กับ TRIBE ที่มาพร้อมกับกิจกรรมพิเศษสำหรับ คนรักการปั่นจักรยานรูปแบบใหม่ที่สนุกไปกับความมันส์ของเสียงเพลง โดยการร่วมมือกัน (Collaborations) กับบุคคลและพาร์ทเนอร์เหล่านี้ เป็นการการร่วมสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ๆ โดยให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิต เพื่อเปลี่ยนนิยามของห้างสรรพสินค้าให้เป็นมากกว่าแค่สถานที่จับจ่ายใช้สอย แต่ยังเป็นที่ๆ ให้คนได้มาใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

GOOD LIFE STORY

พบกับการร่วมงานครั้งแรกระหว่างเอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์และคุณหรั่ง สุรศักดิ์ อิทธิฤทธิ์ ช่างภาพระดับแนวหน้าของประเทศไทย ที่คราวนี้ไม่ได้แค่ถ่ายทอดภาพสวยๆ ผ่านดวงตาของศิลปินเท่าทั้น แต่ยังถ่ายทอดมุมมองและแง่คิด “ชีวิตดีๆ” จาก 6 บุคคลที่แตกต่างกันทั้งอาชีพ ช่วงวัย และการใช้ชีวิต กับนิยามการใช้ชีวิต Good Life ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจและแรงบันดาลใจ อาทิเช่น คุณชำนิ ทิพย์มณี ช่างภาพรุ่นใหญ่ระดับไอค่อนของประเทศไทย ผู้ให้คำจำกัดความ Good Life ว่าคือมิตรภาพและอิสระทางความคิด คุณอิง ยลวารี ดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Haus of Jewelry ที่มองว่า Good Life คือ Living in the Present การอยู่กับปัจจุบัน ได้ดื่มด่ำกับความงดงามง่ายๆ อย่างการนั่งมองใบไม้ผลิใบหรือแสงแดด คุณประชาและคุณแดน เหตระกูล สองพ่อลูกตระกูลธุรกิจสื่อยักษ์ใหญ่ ผู้ใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจชีวิต การอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว และการทำอะไรสบายๆ รับมือกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจ คุณกานดา สายทุ้ม เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่และอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามชื่อดัง ที่มองว่า Good Life คือ Peace of Mind หรือความสงบของจิตใจที่เกิดจากการได้อยู่กับตัวเอง หรือทำกิจกรรมที่ได้อยู่กับตัวเองอย่างการเล่นโยคะ คุณมิ้ง – เสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์ สาวเปรี้ยวผู้บริหารธุรกิจความงามยักษ์ใหญ่ DO DAY DREAM PLC. ผู้หลงรักแฟชั่นและสุนัขตัวโปรดจนมองว่า “My Dog & Fashion” นี่แหละ คือนิยาม Good Life ในแบบของเธอ ส่วนศิลปินหนุ่มหล่อ กฤษดา ภควัตสุนทร คุณพ่อลูกสามที่ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการดูแลลูก ทำงานที่บริษัทผลิตสื่อสุดฮ็อตอย่าง James Dean BKK รวมไปถึงผลิตงานศิลปะนั้น เห็นว่า “Balanced Life” หรือการสร้างสมดุลย์ให้กับชีวิตทั้งเรื่องครอบครัว เรื่องงานประจำ งานที่รัก และการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนั้น คือความหมายที่แท้จริงของ Good Life

ติดตามเรื่องราวโมเมนต์ Good Life ของ Good Life Inspirer ทั้ง 6 ได้ที่เฟซบุ้คและอินสตาแกรม @EmporiumDepartmentStore

https://www.youtube.com/watch?v=3YEYpR-4qlk&feature=youtu.be

GOOD LIFE STUDIO บริเวณ E-space ชั้น G วันที่ 7-20 กันยายนนี้

พบกับไลฟ์สไตล์ป๊อปอัพสเปส ที่คัดสรรสินค้าสำหรับแฟชั่นนิสต้าผู้รักสุขภาพ พร้อมไอเท็มที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตดีๆ Good Life ได้ในที่เดียว ตั้งแต่การแต่งตัวไปจนถึงการออกกำลังกาย ที่พื้นที่ป๊อปอัพ E-Space ชั้น GF

Good Life In Style

พบกับที่สุดของเหล่าแอคทีฟแวร์และไลฟ์สไตล์ไอเท็มเอาใจคนรักสุขภาพ นำโดยคอลเลกชั่นเสื้อผ้าออกกำลังกายสายแฟชั่นที่ให้คุณออกกำลังกายได้ด้วยความมั่นใจ ทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ CK Performance, Jenim Sports, Kalis, Waking Bee, Unizep, Garmin, Manduka, Reebok, Transience เป็นต้น

Exclusive Collection Activewear by Emporium x Jenim Sports : เอาใจแฟชั่นนิสต้าสายสุขภาพ ด้วยคอลเลคชั่นที่ออกแบบพิเศษสำหรับลูกค้าเอ็มโพเรียม กับโททัลลุคพิมพ์ลายหินอ่อน ตั้งแต่ สปอร์ตบรา กางเกงออกกำลังกายขาสั้น ยาว และเสื้อฮู้ดดี้สุดเก๋ พร้อมข้อเสนอและโปรโมชั่นสุดพิเศษในวันที่ 7-20 กันยายนนี้เท่านั้น

Transience : แบรนด์กระเป๋าดีไซน์โมเดิร์นมัลติฟังก์ชั่นจากนิวยอร์ค จำหน่ายแบบเอ๊กซ์คลูซีฟที่เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์เท่านั้น

Good Challenge by TRIBE

ครั้งแรกกับป๊อปอัพ TRIBE Boutique Fitness Studio สตูดิโอสำหรับไลฟ์สไตล์คนเมืองที่รักการปั่นจักรยานรูปแบบใหม่พร้อมสนุกไปกับความมันส์ตามจังหวะเสียงเพลงฮิตติดชาร์ต พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ชิงสิทธิเข้าคลาสฟรี 1 ครั้งทันที (มูลค่า750 บาท) ง่ายๆ เพียงปั่นจักรยาน ในเวลา 1 นาที ให้ได้ความเร็วอย่างน้อย 60 RPM

Good Life Photo Booth

Snap & Share รูป Good Life ได้ที่ Good Life Photo Booth ทุกวันที่ Good Life Studio (7-20 กันยายนนี้)

ซึมซับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตดีๆ ได้ทั้งทางเฟซบุ้คและอินสตาแกรม @EmporiumDepartmentStore

GOOD LIFESTLE 2F & 3F: MEN INTREND , SPORTMALL, BETREND, POWERMALL

เสริมสร้างการใช้ชีวิตดีๆกับนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยเหล่าอุปกรณ์เสริมและสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่จะทำให้แต่ละนาทีในทุกๆวันของคุณเต็มที่ยิ่งกว่าที่เคย พบกับ

กระเป๋าเดินทางสำหรับสุภาพบุรุษ : LEGEND WALKER – ติดตั้งแผ่นโซลาร์ผลิตในญี่ปุ่น เพื่อสร้างไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทำจากโพลีคาร์บอเนต 100% ทำให้การเดินทางของคุณไม่ต้องพบกับปัญหาแบตหมดอีกต่อไป

FITBIT แทร็คเกอร์ยอดฮิตในรุ่นที่บางที่สุดกับฟังค์ชั่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจ Alta HR-Heart

JABRA Evolve75 หูฟังไร้สายที่ดีที่สุด ให้คุณได้มีสมาธิเต็มที่แม้อยู่ในที่เปิดโล่ง

MANDUKA Manduka eKO Lite Mat 4mm Limited Edition เสื่อปูสำหรับโยคะแสนสบาย ผลิตจากยางพาราแท้ 100% เพื่อการยึดเกาะและป้องกันไม่ให้คุณลื่นระหว่างการเล่น ด้วยการผลิตที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศน์ ปราศจากยางพาราที่ปลูกในป่าลุ่มน้ำแอมะซอน เสื้อโยคะจาก Mandula จึงรองรับทุกท่วงท่าโยคะสำหรับสาวรักษ์โลก

GOOD WORKSHOP FOR KIDS 3F

Good Life เริ่มต้นได้ตั้งแต่วัยเยาว์ พบกับเวิร์คช้อปสุดพิเศษกับ O-SPA ที่จะให้คุณหนูๆ ได้สัมผัสกับพลังในการเยียวยาของธรรมชาติ อาทิ แป้งโดว์ทำเอง และสบู่ธรรมชาติ ร่วมกิจกรรมได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 7 – 20 กันยายนนี้

GOOD FOOD @ GOURMET MARKET 4F

GOOD LIFE SALAD BAR &JUICE BAR พบกับซุ้มสลัดบาร์ผักออร์แกนิค และน้ำผลไม้คั้นสดเพื่อสุขภาพ ซิกเนเจอร์ของกูร์เมร์มาร์เก็ตที่ถูกคัดสรรมาเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพ

อินทผลัมพันธุ์พิเศษที่เก็บเกี่ยวได้เพียงครั้งเดียวในสามปี และมีการค้นคว้าวิจัยถึงสรรพคุณมากว่า 18 ปี (8-20 กันยายน)

ข้าวโพดขาวโฮคุเร็นจากฮ็อคไกโด ข้าวโพดขาวจากฮ็อคไกโดที่เก็บเกี่ยวได้ปีละครั้ง สามารถทานสดได้เลย และเต็มไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ ทั้งโปรตีน ใยอาหาร วิตามินบี 2 วิตามินอี และกรดไลโนเลอิค (6-20 กันยายน)

เส้นสปาเกตตี้ควินัวและข้าวเจ้าอินทรีย์ ให้พลังงานสูงและปราจากกลูเตน ทำจากโบลีเวียน รอยัล ควินัว 25% เส้นสปาเกตตี้นี้สามารถนำไปปรุงกับซอสสปาเกตตี้ชนิดใดก็ได้

GOOD OFFERS

1.TRIBE SPECIAL

ช้อปครบ 5,000 บาทในห้างเอ็มโพเรียม วันที่ 7 กันยายน – 31 ตุลาคม 2560 สามารถนำใบเสร็จรับ คลาสฟรี 1 ครั้ง และ สิทธิ์ซื้อคลาส TRIBE ในราคาพิเศษลดสูงสุด ถึง 30% ที่ TRIBE STUDIO

ACTIVEWEAR SPECIAL only at Good Life Studio: ช้อป 3,000 บาท จ่าย 2,500 บาท / ช้อป 6,000 บาท จ่าย 4,500 บาท



3.LADIES SPECIAL 1F : รับส่วนลด 70% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการและส่วนลด 20% สำหรับสินค้าใหม่ (เฉพาะวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์) สำหรับสมาชิก M Card รับส่วนลดเพิ่ม 5% จาก Daks, Karen Millen, Nine West KTW, Episode, Jessica Red และ Max Mara

BEAUTY SPECIAL MF

ลดสูงสุด 10% จากแบรนด์ชั้นนำอาทิเช่น Lancome, Shu Uemura, Bioterm เป็นต้น พบกับข้อเสนอพิเศษจากแบรนด์ความงามชั้นนำ อาทิ Clarins รับ New Body Lift ขนาดทดลองเพิ่มทันทีเมื่ิอซื้อสินค้าไซส์จริง รวมไปถึงสินค้าชิ้นเด่นจาก Aveda และ Fresh ในราคาพิเศษสุด

MEN SPECIAL 2F

Weekly Specials ที่ E-Space, 2F : (7-20 กันยายน)

7-13 กันยายน : รับส่วนลด 80% จาก Polo Ralph Lauren, Versace Jeans

14-20 กันยายน: รับส่วนลด 70% จาก John Varvatos, McQ, Nautica

Men Shoes&Bags : ซื้อครบ 4,000 บางรับบัตรของขวัญเงินสดมูลค่า 1,000 บาทสำหรับการซื้อครั้งต่อไป (7 กันยายน -25 ตุลาคม)

Men Intrend&Denim : ช้อปครบ5,000 จ่ายเพียง 3,500* บาท (7 กันยายน – 25 ตุลาคม)

Sports Mall 2F : ลดสูงสุด 50% สินค้าบางตัวจาก Puma, Reebok, Mizuno, Nike, Asics เป็นต้น

Smart IT & Mobile Expo @ Power Mall, 3F : รับส่วนลด 50% จาก Apple Macbook air, Apple Watch, MYKRONOZ Smart Watch, Plantronic Bluetooth HeadsetSamsung LED TV และอื่นๆ



M Card 8th Anniversary : รับ M Point X8 เมื่อช้อปครบ 3,000 บาท ทุกเสาร์ – อาทิตย์ (25 ส.ค. – 27 ก.ย. 60) ใช้คะแนน MPoint รับส่วนลดเพิ่ม 12.5%

WELCOME TO THE GOOD LIFE AT EMPORIUM DEPARTMENT STORE

ติมตาม Good Life Story เพิ่มเติมได้ที่ Facebook & Instagram : @EmporiumDepartmentStore

Website: http://www.emporium.co.th/

#WelcomeToTheGoodLife #EmporiumDepartmentStore #EMPLifeMoment