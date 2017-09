เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “Dell EMC Run for the Ocean” วิ่ง-เดินเก็บขยะเพื่อท้องทะเล

เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) นำพนักงานกว่า 100 ชีวิต จับมือเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม “Dell EMC Run for the Ocean” วิ่ง-เดินเก็บขยะชายหาดบางแสน รณรงค์การรักษาความสะอาดชายหาด สิ่งมีชีวิตในผืนน้ำ และระบบนิเวศของท้องทะเล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมตามแผนงาน Legacy of Good 2020 ของเดลล์ในการสร้างผลกระทบในเชิงบวกและการส่งคืนที่ดีกว่ากลับสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ และทั่วโลก

“เป้าหมายของเราเป็นแผนการระยะยาวภายใต้ชื่อ Legacy of Good 2020 ซึ่งเป็นแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างสรรค์และส่งคืนสิ่งที่ดีกว่าให้กับสังคมผ่านความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และพนักงานของเราเองที่มีอยู่ทั่วโลก และนี่คือที่มาของกิจกรรมการวิ่งและการเก็บขยะชายหาดภายใต้ชื่อ “Dell EMC Run for the Ocean” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อเจตนารมย์ขององค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทั้งในการรณรงค์และการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมตามแผนงานที่เราได้ให้คำมั่นสัญญาไว้” นายอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน กล่าว

กิจกรรมการวิ่งและเดินเก็บขยะชายครั้งนี้ สอดคล้องกับโครงการนำร่องที่เรียกว่า Ocean Plastics ของเดลล์ในการป้องกัน และเก็บกวาดขยะพลาสติกออกจากชายหาดและมหาสมุทร เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับโน้ตบุ้ครุ่น XPS 13 2-in-1 โดยจากโครงการนำร่องดังกล่าว สามารถเก็บและป้องกันขยะพลาสติกน้ำหนักถึง 16,000 ปอนด์ไม่ให้ไหลปนเปื้อนลงสู่มหาสมุทร และนำพลาสติกที่รวบรวมจากเส้นทางน้ำและชายหาดเหล่านั้นมาพัฒนาจนกลายมาเป็นถาดบรรจุภัณฑ์แรกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ 25 เปอร์เซ็นต์ที่รีไซเคิลมาจากพลาสติกที่มาจากมหาสมุทรในเวลานี้

การจัดกิจกรรมวิ่ง-เดินเก็บขยะร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อต่อยอดความร่วมมือในโครงการแสนสุข สมาร์ท ซิตี้ (Saensuk Smart City) ซึ่งเดลล์ อีเอ็มซี เป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักในการนำโซลูชันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) เพื่อสนับสนุนและครอบคลุมการดูแลและพัฒนาในส่วนหลัก ได้แก่คุณภาพผู้สูงอายุ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด ชลบุรี

