คอลัมน์ นอกลู่ในทาง : ความรู้ที่น่ากลัวที่สุด คือ ‘รู้แล้ว’

จงบ้า

จงกล้า

จงโง่ และเดินเหยียบตะปูไปเรื่อยๆ

ถ้ามีใครสักคนบอกคุณว่า นี่คือ “เคล็ดวิชาแห่งความสำเร็จ” คุณจะเชื่อไหม

อย่าเพิ่งเชื่อ…

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ธุรกิจเก่าที่เคยยิ่งใหญ่ล้มหายไปในคลื่นเทคโนโลยีในชั่วพริบตา เช่นเดียวกับที่มีธุรกิจเกิดใหม่มากมาย ตั้งตัว และเติบใหญ่ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

เขาคนเดียวกันนี้บอกอีกว่า ยุคนี้ “ตรรกะ” ไม่พาเราไปไหน “จินตนาการ” ต่างหากที่พาเราไปได้ทุกที่

“โลกใบใหม่ คำตอบที่ผิดไม่จำเป็นต้องผิด คำตอบที่ถูกก็ไม่ได้ต้องถูกเสมอไป บางอย่างที่เรารู้ว่าผิดแต่เป็นอเดียที่น่าสนใจมาก และมีเหลี่ยมมุมใหม่”

ถ้าใช้หลักเหตุผลอย่างเดียวจะมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ไหม?

“นักการตลาด” อธิบายว่า โลกเป็นอย่างไร แต่ “ครีเอทีฟ และนักคิด” จะบอกว่า “โลกควรเป็นอย่างไร”

ความโง่ หรือความไม่รู้ ทำให้เรากล้าทำสิ่งใหม่?

สาธิต กาลวันตวานิช คือผู้ชายที่เรากำลังพูดถึง ชื่อของเขาอาจไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป แต่ถ้าพูดถึง “Propaganda” และ MR.P แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ที่ออกไปตีตลาดมาแล้วทั่วโลกรวมถึงผลงานภาพยนตร์โฆษณาของบริษัท “ฟีโนมินา” ที่เขาเป็นผู้ก่อตั้ง คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดี

“Propaganda เป็นการทำบนความไม่รู้ เริ่มจากความโง่ ถึงพบว่าตายล่ะ เป็นพ่อค้าแม่ค้าปวดหัวอย่างนี้เอง ทั้งเรื่องการทำธุรกิจ, ส่งออก, รีเทล และโปรดักชั่น อะไรต่างๆ เยอะไปหมด มองย้อนกลับไปถึงเห็นว่าที่ก้าวข้ามมาได้ เพราะความไม่รู้ ทำให้ไม่กลัว”

ถ้าเปรียบเป็นการเดินทาง จากจุดเอไปจุดบีฟังดูเหมือนง่าย แต่ในชีวิตจริงในระหว่างทางจะมี “ตีน” ที่มองไม่เห็นคอยถีบให้เลี้ยวไปโน่นนี่

“เราไม่ได้ฉลาด แต่ไม่เคยยอมแพ้ ผ่านมาหลายวิกฤตทั้งแฮมเบอร์เกอร์ ต้มยำกุ้ง กีฬาสีในประเทศ น้ำท่วม แต่ผมรู้สึกว่า วิกฤตเป็นสิ่งที่ดี”

คนใกล้ตายยอมเปลี่ยนทุกอย่าง อะไรก็ได้ที่จะทำให้ชีวิตรอด

“วิกฤต และปัญหา จะทำให้เราแข็งแรงขึ้น

“ผมไม่เคยกลัวการถูกก๊อบปี้ เพราะมีสมองคิดอะไรใหม่ได้ตลอด ชีวิตเราจะคิดอะไรได้แค่อย่างเดียวเองเหรอ ถ้าโดนก๊อป ก็คิดใหม่

“แนวคิดการทำงาน และการใช้ชีวิต ผมเลียนแบบเขามา จากเป็นสิ่งที่อ่านเจอในหนังสือ จากการฟังคนเก่งๆ พูด ผมก๊อปมาใช้เลย เช่น ได้ไปเจอครีเอทีฟอายุ 70 กว่าแล้ว ลุงบอกว่าให้คิดแบบเด็ก คือคนเก่งๆ ที่ประสบความสำเร็จนั่นล่ะที่สอนผมมาจนถึงทุกวันนี้ อยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้หรือเปล่า”

คนส่วนใหญ่มักฟัง และชื่นชมคนที่มาพูดในเวที “TEDs Talk” แล้วก็แค่คิดว่า “เก่งจัง พูดดีจัง” แต่ไม่เคยเอาสักเสี้ยวที่ได้ฟังมาเปลี่ยนแปลงตนเอง และพอเราไม่ทำ เราก็ไม่ได้เรียนรู้ เมื่อไม่ได้เรียนรู้ก็จะไม่จำ

นั่นคือเหตุผลที่ “จงเดินเหยียบตะปู”

“ผิดแล้ว โง่แล้ว ก็ยังเดินต่อไป เพราะพอโง่ปุ๊บความฉลาดจะตามมา แม้จะแค่แป๊บเดียว (หัวเหมือนเวลาเดินไปเหยียบตะปูแล้วเราไม่ร้องโวยวาย แต่ค่อยๆ ชักเท้าออกแล้วก้มหน้าเดินต่อ เพื่อเหยียบตะปูตัวใหม่ไปเรื่อยๆ เหยียบบ่อยๆ ก็จะชินว่า อ๋อ! เดินแบบนี้ ต้องเจอแบบนี้”

“สาธิต” บอกว่า ถ้าเรามองวิกฤตในมุมที่เป็น “ศัตรู” เราจะกลัว แต่ถ้ามองอีกมุมว่า เป็น “มิตร” เราจะเข้าใจว่า ทุกอย่างมีขึ้นมีลง มีมืดมีสว่าง ถ้าผ่านไปได้ เราจะแข็งแรงขึ้นมีกล้ามเนื้อมากขึ้น

“วิกฤตทำให้คุณออกกำลังกายมากขึ้น”

ความสำเร็จที่เราเห็นดูสวยงาม และน่าชื่นชม แต่กว่าจะมีวันนี้ต้อง “ลองผิด” และ “ล้มเหลว” นับครั้งไม่ถ้วน

เรื่องผิดพลาดล้มเหลวเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากลืม และมักไม่อยากพูดถึงแต่แท้จริงคือสุดยอดเคล็ดวิชา

