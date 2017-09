เปิดภาพแรก ‘ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว’ เวอร์ชั่นไทย ‘ณเดชน์ – แมท’ ควงคู่ถ่ายฟิตติ้ง

ก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันจากผู้จัด หน่อง – อรุโณชา ภาณุพันธุ์ แห่งค่ายบรอดคาซ์ ว่า ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว หรือ You Who come from the stars เวอร์ชั่นไทยนั้นได้ คู่พระนางอย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ และ แมท – ภีรนีย์ คงไทย มาร่วมแสดงแน่นอน และแม้ว่าจะมีกระแสวิจารณ์ถึงความเหมาะสม แต่ก็ยืนยันว่าทางเกาหลีเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นแฮปปี้กับพระนางเวอร์ชั่นไทยเป็นอย่างมาก

ล่าสุดทางอินสตาแกรมของค่าย broadcastthaitv ก็ได้เผยภาพการถ่ายฟิตติ้งของ ณเดชน์-แมท ออกมาให้ได้ชมแล้ว

ส่วนทางด้าน แม่แก้ว สุดารัตน์ คูกิมิยะ ของณเดชน์ ก็ได้เผยภาพเบื้องหลังการฟิตติ้งเช่นเดียวกัน พร้อมบอกว่า

“เอาความน่ารักของ My love from the star มาฝาก วันนี้ประเดิมครับ ❤️😀😂👍 @mattperanee #nadech17 #My love from the star ❤️”

ขอบคุณภาพจาก broadcastthaitv , keaw_jung