แฟนลิปนู้ด แห่ซื้อ 4U2 Nude Collection อย่างคับคั่งตั้งแต่วางขายวันแรก!

เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สาวกสาวที่ชื่นชอบลิปสติกสีนู้ดซึ่งถือเป็นลิปสติกกระแสหลักในปีนี้ ต่างนัดกันตบเท้าเข้าแถวเพื่อซื้อลิปสติก 4U2 Kiss Me Harder The Nude Collection และ 4U2 Lipaholic The Nude Collection กันอย่างคับคั่งเต็มร้าน EveAndBoy จนยอดขายถล่มทลาย ตามมาติดๆด้วย Watsons และ Beautrium ซึ่งขายดีไม่แพ้กัน

คุณปาหนัน ธนไพศาลกิจ ผู้จัดการแบรนด์ 4U2 Cosmetics กล่าวเกี่ยวกับความสำเร็จครั้งนี้ว่า “นับจากช่วงต้นปีที่เราปล่อยคอลเลคชั่น 4U2 Kiss Me Harder x Bloggers ซึ่งได้รับผลตอบรับในโลกโซเชียลเป็นอย่างดีมาก เราจึงได้คิดค้นลิปสติกขึ้นมาอีกคอลเลคชั่นจากสูตรเดิม แต่ได้พัฒนาให้มีเนื้อสัมผัสที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เรายังได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้หญิงไทยว่าชอบลิปสติกสีนู้ดรูปแบบไหน จนเราเข้าใจโทนสีผิวของสาวไทยที่มีอันเดอร์โทนผิวออกเหลือง จึงได้ออกแบบสีลิปสติกให้เป็นสีนู้ดในโทนที่รับประกันได้ว่า สาวผิวเหลืองพอทาลิปสติกเฉดนี้แล้วจะดูไม่ป่วยอย่างที่กลัวๆกันอย่างแน่นอน”

ซึ่งในคอลเลคชั่นนี้ สาวกสาวก็ได้ร่วมกันรีวิวลิปสติกทั้ง 16 เฉดใหม่นี้กันอย่างคับคั่ง และได้แนะนำกันปากต่อปาก จนเป็นเหมือนครื่องการันตีความพอใจ ทั้งในเรื่องของคุณภาพลิปสติก เฉดสี และท้ายที่สุดคือราคาซึ่งแฟนๆสามารถจับต้องได้”

จะมีแบรนด์ไหนที่เข้าใจสาวๆได้ดีขนาดนี้อีกล่ะจ๊ะ ไปเยี่ยมชม 4U2 Kiss Me Harder The Nude Collection (199 บาท) และ 4U2 Lipaholic The Nude Collection (159 บาท) ได้ที่ Watsons, EveAndBoy และ Beautrium หรือ www.4U2Thailand.com

ช้าอด หมดด้วยนะ