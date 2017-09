‘ขันเงิน’ โพสต์ไอจีโต้หลัง ‘เฟมัส’ แถลงข่าว บอกไม่เคยเดทกับใครตั้งแต่เลิก ‘ริต้า’

ทำเอา ขันเงิน เนื้อนวล ถึงกับปรี๊ดแตก โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรม หลังคู่กรณี เฟมัส-เฌอร์ลิน กรอบทอง ตั้งโต๊ะแถลงถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ (อ่านข่าว ‘เฟมัส’ซัดจุดยืนของ’ขันเงิน’ บอกก่อนบอกหลังความรู้สึกต่างกัน ต้นสังกัดจวกเพลย์บอยของจริงต้องไม่ใช่แบดบอย) ว่า

“I haven’t dated anyone, no dinner, no movies since Rita”

หรือ “ผมยังไม่เคยเดทกับใคร ไม่มีดินเนอร์ ไม่มีดูหนัง นับตั้งแต่ริต้า”

โดยก่อนหน้านี้เขาก็ได้โพสต์ข้อความระบายความในใจไว้เช่นนี้

ที่แปลได้ความว่า “อย่าเอาความเมตตาของฉันมาเป็นจุดอ่อน” และ “มีความสุขกับชื่อเสียงใน 15 นาทีนั้นของคุณ ก่อนที่มันจะเป็นครั้งสุดท้าย”

ซึ่งงานนี้ก็ได้มีแฟนๆ เข้ามาส่งกำลังใจให้เขาไม่น้อยเลยทีเดียว

ขอบคุณภาพจาก khanthaitay