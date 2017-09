เซนต์คาเบรียลจัดใหญ่งานวิ่ง “SG RUN” นำรายได้ตั้งกองทุนดูแลครู

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จัดงานวิ่งในกรุงเทพ “SG RUN FOR OUR TEACHERS 2017” ชวนศิษย์เก่า และประชาชนที่สนใจร่วมวิ่งนำเงินสร้างรายได้ช่วยกองทุนดูแลครู ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ค่าสมัครทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายตั้งกองทุนดูแลครู



เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ที่ EST.33 The nine พระราม 9 ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เซนต์คาเบรียล, นายดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล, นายพิชิตพล ศรียานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล พร้อมด้วยผู้สนับสนุน นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, คุณณัฐิสิริ ชลธิสิริศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง, นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท.จำกัด, คุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสาร และภาพลักษ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย, นายกฤตพงศ์ ชวาลดิฐ ตัวแทนฝ่ายจัดงาน, มาสเตอร์สมหมาย ไชยสุตร ครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่ง “SG RUN FOR OUR TEACHERS 2017” กิจกรรมที่รวมตัวของสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และศิษย์ปัจจุบันได้เห็นถึงความกลมเกลียวเหนียวแน่นและสายสัมพันธ์



นายดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล เปิดเผยว่า เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของศิษย์เก่าตามงานวิ่งต่างๆ จนเป็นที่มาของการทำเสื้อตราโรงเรียนเพื่อให้เป็นที่สังเกตให้กับพี่น้อง เซนต์คาเบรียล ได้ทักทายกัน แม้ว่าอาจจะไม่เคยรู้จักกันเนื่องจากรุ่นที่ห่างกัน เมื่อจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่ม SG RUN ขึ้น และได้คิดริเริ่มในการจัดงาน SG RUN FOR OURS TEACHERS 2017 ขึ้น



วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ เหล่าเด็กเซนต์ฯ และศิษย์เก่าทุกรุ่น จะมารวมตัวเพื่อมาสเตอร์และครูที่เกษียณแล้ว เป็นการผนึกกำลังของ โรงเรียน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ที่รวมตัวของศิษย์เก่ามากมายหลายรุ่น ตั้งแต่รุ่นที่จบไปกว่า 50 ปี จนถึงรุ่นที่เพิ่งจบไปเมื่อขวบปีที่ผ่านมา และเป็นโอกาสสำคัญที่ให้นักเรียนได้พบกับครู และแสดงมุฑิตาจิต โดยค่าสมัครทั้งหมด “ไม่หักค่าใช้จ่าย” ส่งตรงถึงมือครูทุกบาททุกสตางค์

กิจกรรมเดิน-วิ่ง SG Run for Our Teachers 2017 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จุดสตาร์ทและเส้นชัยที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล แบ่งเป็นประเภทกิจกรรมวิ่ง ซุปเปอร์มินิมาราธอน 12 กิโลเมตร ฟันรัน 6 กิโลเมตร ใช้เส้นทางถนนสามเสน ถนนศรีอยุธยา ถนนราชวิถี และวกกลับเข้าถนนสามเสน และเดิน-วิ่ง ซุปเปอร์ฟันรันระยะทาง 3 กิโลเมตร ใช้เส้นทางถนนสามเสน ถนนศรีอยุธยา ถนนราชสีมา ถนนราชวิถี และวกกลับมาที่ถนนสามเสน ค่าสมัคร 800 บาท วีไอพี 1500 บาท



ในระหว่างเส้นทางเดิน-วิ่ง จะมีทีมแพทย์และพยาบาล กว่า 20 คน โดยมีศิษย์เก่าที่เป็นแพทย์เป็นผู้นำทีม ที่มีประสบการณ์ในการวิ่งและมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี รวมถึงทีม bicycle patrol กลุ่มศิษย์เก่า ที่อยู่ในวงการจักรยานทำหน้าที่ขี่จักรยานรอบเส้นทางวิ่งเพื่อดูแลความปลอดภัยและทีม Runners Guard กลุ่มศิษย์เก่า ที่มีประสบการณ์ในการวิ่ง คอยวิ่งไปกับนักวิ่ง เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดระยะเส้นทางวิ่ง โดยเฉพาะบริเวณทางร่วม ทางแยก และจุดตัดต่างๆ บนท้องถนน และทีมงานถ่ายภาพมืออาชีพ กว่า 10 ชีวิต ที่จะเก็บภาพประทับใจในกิจกรรมนี้