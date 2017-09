“WELCOME TO THE GOOD LIFE” ชีวิตดีๆ ที่เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ๆ ทางไลฟ์สไตล์และรีเทล ตอกย้ำภาพความเป็น “Curator of Taste” หรือผู้คัดสรรที่สุดของรสนิยม ผ่านแคมเปญ“Welcome To The Good Life” ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560 เปลี่ยนพื้นที่รีเทลให้กลายเป็นพื้นที่จุดประกายให้คนทุกคนเริ่มต้นการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจการมีชีวิตดีๆ จากบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต และพาร์ทเนอร์ ผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับทุกคน อาทิ

Good Life Story – หรั่ง – สุรศักดิ์ อิทธิฤทธิ์ กับภาพถ่ายที่ถ่ายทอดมุมมองและแง่คิด “ชีวิตดีๆ” ผ่าน 6 บุคคลที่น่าสนใจ เช่น ชำนิ ทิพย์มณี ช่างภาพระดับไอค่อน Good Life คือ มิตรภาพและอิสระทางความคิด, อิง – ยลวารี สัตยนาวิน ดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Haus of Jewelry – Good Life คือ Living in the Present การอยู่กับปัจจุบัน ได้ดื่มด่ำกับความงดงามง่ายๆ อย่างการนั่งมองใบไม้ผลิใบหรือแสงแดด, คุณประชา และแดน เหตระกูล สองพ่อลูกผู้ใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจชีวิต การอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว และการทำอะไรสบายๆ รับมือกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจ, กานดา สายทุ้ม อินฟลูเอนเซอร์ด้านความงาม Good Life คือ Peace of Mind หรือความสงบของจิตใจที่เกิดจากการได้อยู่กับตัวเอง หรือการเล่นโยคะ, มิ้ง – เสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์ สาวเปรี้ยว ผู้บริหารธุรกิจความงามยักษ์ใหญ่ ผู้หลงรักแฟชั่น และสุนัขตัวโปรด – “My Dog & Fashion” คือนิยาม Good Life ในแบบของเธอ, โน้ต – กฤษดา ภควัตสุนทร “Balanced Life” หรือการสร้างสมดุลย์ให้กับชีวิตทั้งเรื่องครอบครัว เรื่องงานประจำ งานที่รัก และการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนั้น คือความหมายที่แท้จริงของ Good Life

รับพลังดีๆ ทางด้านความคิดกันแล้ว มาต่อกันที่ Good Health กับเทรนด์สุขภาพ หันไปทางไหนก็เจอแต่สายสตรอง!!! เอ็มโพเรียมฯ ร่วมกับ แอคทีฟแวร์น้องใหม่สัญชาติไทย Jenim Sports ออกแบบคอลเลคชั่นพิเศษ Exclusive Collection Activewear by Emporium x Jenim Sports แรงบันดาลใจจากลายหินอ่อนสุดหรูหรา ครบเซ็ททั้ง สปอร์ตบรา กางเกงขาสั้น ยาว และเสื้อฮู้ดดี้สุดเก๋ พร้อมด้วยแอคทีฟแวร์ และไลฟ์สไตล์ไอเท็มคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด จากแบรนด์ CK Performance, Jenim Sports, Kalis, Waking Bee, Unizep, Garmin, Manduka, Reebok ฯลฯ ครั้งแรกกับ Transience แบรนด์กระเป๋ามัลติฟังก์ชั่นจากนิวยอร์ค จำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะเอ็มโพเรียมฯ เท่านั้น ที่ GOOD LIFE STUDIO – E-Space ชั้น G ตั้งแต่วันนี้ -20 กันยายนนี้พร้อมด้วยโปรโมชั่นเกินห้ามใจ ช้อปแอคทีฟแวร์ และไลฟ์สไตล์ไอเท็ม ครบ 3,000 บาท จ่าย 2,500 บาท / ช้อป 6,000 บาท จ่าย 4,500 บาท

ปั่นให้สุด กับป๊อปอัพ TRIBE Boutique Fitness Studio สตูดิโอไลฟ์สไตล์สำหรับคนเมืองที่รักการปั่นจักรยาน ผสานความสนุก ความมันส์ตามจังหวะเสียงเพลงฮิตติดชาร์ต ในกิจกรรม Good Challenge by TRIBE ลุ้นเข้าคลาสฟรี 1 ครั้ง (มูลค่า 750 บาท) เพียงปั่นจักรยาน ในเวลา 1 นาที ให้ได้ความเร็วอย่างน้อย 60 RPM (รอบต่อนาที) ร่วมสนุกได้ทุกวีคเอนด์จนถึง 17 กันยายนนี้เท่านั้น หรือช้อปครบ 5,00 บาท (ถึง 31 ตุลาคม 2560) นำใบเสร็จรับคลาสฟรี 1 ครั้ง และสิทธิ์ซื้อคลาส TRIBE ในราคาพิเศษลดสูงสุด ถึง 30% ที่ TRIBE Boutique Fitness Studio และร่วมสนุกส่งต่อภาพกู๊ดไลฟ์กู๊ดโมเม้นต์ที่ Good Life Photo Booth ทุกวันที่ Good Life Studio ชั้น จี ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายนนี้ ที่ อี สเปซ ชั้น จี #EMPLifeMoment#WelcomeToTheGoodLife #EmporiumDepartmentStore

นอกจากนี้ เอ็มโพเรียม ยังได้คัดสรร GOOD LIFESTYLE เป็นตัวเลือกในการใช้ชีวิตดีๆ กับนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยเหล่าอุปกรณ์เสริม และสินค้าไลฟ์สไตล์ เช่น กระเป๋าเดินทางล้อลากLEGEND WALKER ผลิตพลังงานได้เอง หมดปัญหาแบตหมดระหว่างเดินทาง, JABRA Evolve75 หูฟังไร้สายที่ดีที่สุดแม้อยู่ในที่เปิดโล่ง, MANDUKA eKO Lite Mat 4mm Limited Editionเสื่อปูโยคะ พื้นผิวกันลื่น ยึดเกาะได้ดี ถือเป็นเสื่อโยคะในฝันของสาวรักษ์โลก เพราะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ตอบโจทย์วิถี Good life ได้ดีกว่าใคร GOOD FOOD – GOOD LIFE SALAD BAR &JUICE BAR ซุ้มสลัดบาร์ผักออร์แกนิค และน้ำผลไม้คั้นสดเพื่อสุขภาพ ซิกเนเจอร์ของกูร์เมต์ มาร์เก็ตคัดสรรมาเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพ, อินทผลัมพันธุ์พิเศษที่เก็บเกี่ยวได้เพียงครั้งเดียวในสามปี, ข้าวโพดขาวโฮคุเร็น จากฮอกไกโด ทานสดได้ อุดมด้วย โปรตีน ใยอาหาร วิตามินบี 2วิตามินอี และกรดไลโนเลอิค, เส้นสปาเกตตี้ควินัว และข้าวเจ้าอินทรีย์ ให้พลังงานสูงและปราศจากกลูเตน

GOOD WORKSHOP FOR KIDS Good Life ดีๆ เริ่มต้นได้ตั้งแต่วัยเยาว์ กับเวิร์คช้อป O-SPA สัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ อาทิ แป้งโดว์ทำเองสีสกัดจากผักผลไม้ และสบู่ธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ทุกวันตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน ที่แผนก KIDS’ PLANET ชั้น 3

พร้อมด้วย GOOD OFFERS ข้อเสนอและโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกมากมายจาก Sports Mall ลดสูงสุด 50%, LADIES SPECIAL, BEAUTY HALL, SMART IT & MOBILE EXPO POWER MALL ลูกค้า M CARD รับคะแนนสะสม และส่วนลดเพิ่มถึง 12.5%