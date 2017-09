my รุกสื่อออนไลน์ โหมผลิตคอนเทนต์ เจาะกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล หวังกระตุ้นยอดขายปี 2560

my บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 3G และ 4G จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT วางแผนรุกสื่อออนไลน์ เตรียมปั้นคอนเทนต์สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล พร้อมปั้นแบรนด์ด้วยกลยุทธ์ไอเอ็มซี (IMC) ควบคู่กับโปรโมชั่นสุดคุ้ม หวังกระตุ้นยอดขายครึ่งปีหลัง 2560

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “my by CAT เป็นบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 3G และ 4G ที่มุ่งเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาที่นิยมสื่อสารกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและ ออนไลน์เป็นหลัก ด้วยจุดเด่นของ my ที่เร็ว แรงทั้ง 3G และ 4G รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่มีสะดุด ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแพ็กเกจราคาที่คุ้มค่า ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายส่งผลให้ my ได้รับ การตอบรับที่ดีและมีลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในครึ่งปีแรกของปี 2560 มีจำนวนการเปิดเลขหมาย ใหม่เฉลี่ยแล้วกว่า 60,000 เลขหมายต่อเดือน

ในช่วงครึ่งปีหลัง 2560 และปี 2561 เรามีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้า 4G ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยแพ็กเกจ โปรโมชั่นใหม่ที่จะออกในช่วงปลายปีนี้ เน้นกลุ่มคนใช้งานอินเทอร์เน็ตและเป็นเครือข่ายทางเลือกให้กับผู้ใช้ บริการที่ต้องการการสื่อสารความเร็วสูงที่ได้มาตรฐาน โดยได้วางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งในรูปแบบวิดีโอไวรัลคอนเทนต์ (VDO Viral Content) ซึ่งได้ผลิต มาแล้ว 3 ชุด ได้แก่ 1.คลิปไวรัลโฆษณา ชุด “เต๋อ vs เกลือ ดวลมุขจีบสาว” ที่ชูจุดเด่นเรื่องความเร็วของอินเทอร์เน็ต 4G ที่ทำให้ไม่พลาดทุกโอกาสสำคัญ ในชีวิตเพราะใช้อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพและความเร็วสูง พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มเน็ตเร็วสุด 1 Mbps ไม่มีหมด ไม่ลดสปีด, 2. คลิปไวรัลโฆษณา ชุด “ทางเลือก” มือถือไม่ได้มี 3 ค่าย นำเสนอว่ายังมี my ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่อีกค่ายหนึ่ง ที่พร้อมเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ชอบลองสิ่งใหม่ๆ, และ 3. คลิป Music VDO “mybyCAT” ที่เป็นการแนะนำตัว my บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ทุกวัย อย่างมีสีสันและ สนุกสนาน สร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ ซึ่งได้ปล่อยสู่โลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้ พร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารผ่าน สื่อออนไลน์ในรูปแบบบทความโฆษณา (Advertorial) ผ่านเว็บไซด์ชั้นนำต่างๆ อาทิ เว็บแบไต๋, เฟื่องลดา, การรีวิว โปรโมชั่นและคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านกลุ่มผู้นำทางความคิด (Influencer), ไอทีบล็อคเกอร์ (IT Blogger) และการสร้างคำค้นทางกูเกิล (Google Adwords) เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบบรอบ ทิศทาง (IMC) ทั้งสื่อนอกบ้าน (Out of Home Media), สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหนังสือพิมพ์, นิตยสาร และวิทยุ เพื่อให้ครอบคลุมการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างผ่านการตอกย้ำแบรนด์ด้วยความถี่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับคลิปไวรัลโฆษณาที่ปล่อยออกอากาศไปแล้วคือชุด “เต๋อ vs เกลือ ดวลมุขจีบสาว” ได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดี จากยอดผู้เข้าชมคลิปผ่าน Youtube กว่า 300,000 วิว และยอดขายโปรโมชั่น “เน็ตสุดคุ้ม 1 Mbps” ที่มี ลูกค้าให้ความสนใจและซื้อแพ็กเกจโปรโมชั่นเพิ่มเป็นจำนวนมาก”

จากการเริ่มดำเนินแผนกลยุทธ์การสื่อสารนี้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ที่ผ่านมา กอปรกับการเพิ่มช่องทางเติมเงิน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการมากขึ้น ได้แก่ เติมเงินออนไลน์ผ่านลาซาด้า (Lazada), แอพพลิเคชั่นแอร์เพย์ (AirPay), แอร์เพย์เคาน์เตอร์ทั่วประเทศ เป็นต้น ส่งผลให้รายได้บริการ my เติบโต เพิ่มสูงขึ้นกว่าไตรมาส 1 คิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ ท่ามกลางกระแสตลาดโทรศัพท์มือถือปัจจุบันที่ถึงแม้จะมีปริมาณการใช้งาน มากขึ้น แต่อัตราค่าเฉลี่ยสำหรับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการก็ลดลงมากด้วยเช่นกัน จะเห็นได้จากการแข่งขันออก โปรโมชั่นของค่ายต่างๆ ที่มีอย่างต่อเนื่อง แต่ my ก็ยังสามารถช่วงชิงส่วนครองตลาดได้สำหรับแพ็กเกจ อินเทอร์เน็ต” นายวิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย