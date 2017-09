วันเกิดที่แฮปปี้ที่สุดของ นางเอกสาว แตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์ เพราะปีนี้ได้อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก โดยเธอได้โพสต์ภาพถ่ายครอบครัว พร้อมข้อความที่ว่า

“ครอบครัวที่ดี คือของขวัญจากพระเจ้า

In ‘GOD’ everything is possible.

.

.

30ปีที่รอ ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้โดยพระเจ้า“

ซึ่งแฟนๆ ก็ได้เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิด พร้อมชื่นชมภาพครอบครัวของเธอเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณภาพจาก melonp.official