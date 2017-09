‘โฟร์วันวันฯ’ จัดเต็ม คว้า11หนุ่ม ‘WANNA ONE’ แถลงข่าวงานแฟนมีตติ้งครั้งเเรกในไทย (คลิป)

หลังสร้างปรากฎการณ์แฮชเเท็ก #WANNAONE1stMeetinginBKK ในทวิตเตอร์ติดอันดับหนึ่งมาหลายสัปดาห์ รวมถึงบัตรเข้าร่วมงานแฟนมีตติ้ง SOLD OUT อย่างรวดเร็ว สำหรับบอยเเบนด์หน้าใหม่สุดฮอตของวงการ K-Pop ‘วอนนาวัน’ (WANNA ONE) ที่ประกอบด้วยสมาชิก 11 คน ได้แก่ ‘คังแดเนียล’ , ‘พัคจีฮุน’ , ‘อีแดฮวี’ , ‘คิมแจฮวาน’ , ‘องซองอู’ , ‘พัคอูจิน’ , ‘ไลควานลิน’ , ‘ยุนจีซอง’ , ‘ฮวังมินฮยอน’ , ‘แบจินยอง’ เเละ ‘ฮาซองอุน’ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของสุดยอดเด็กฝึกหลายค่าย ผู้มีคะเเนนเป็น TOP 11 จากเด็กฝึก 101 คน ในรายการสุดฮอต PRODUCE 101 Season 2 ทางช่อง MNET ของประเทศเกาหลี ภายใต้การดูเเลของต้นสังกัดอย่าง YMC Entertainment เเละ CJ E&M

งานนี้ ‘บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์’ โดยบอสคนเก่ง ‘กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ’ ก็ไม่รอช้า รีบคว้าตัว11หนุ่มมาพบปะเหล่า วอนนาเบิ้ลชาวไทย (ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของวง วอนนาวัน) ในงาน ‘วอนนาวัน เฟิร์ส แฟนมีตติ้ง อิน เเบงคอก : วอนนา บี เลิฟ’ (WANNA ONE 1st Fan Meeting in Bangkok : WANNA ONE Be LovEd ) ที่จะจัดขึ้นในเย็นวันเสาร์ที่ 16 กันยายน นี้ ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 106

โดยในช่วงเช้าของวันนี้ทั้ง 11 หนุ่ม ก็ได้ออกมาพบปะเเละให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยอย่างเป็นกันเอง ถึงการมาทำกิจกรรมนี้ในไทยเป็นครั้งเเรกหลังเดบิวท์ เเละเป็นงานแฟนมีตติ้งครั้งเเรกนอกประเทศเกาหลี ท่ามกลางแฟนคลับผู้โชคดีเเละกลุ่มแฟนคลับด้านนอก ที่รอเข้าร่วมงานในเย็นวันนี้อย่างเนืองเเน่น