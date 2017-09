‘บริติชแอร์แวร์’ อพยพผู้โดยสารพ้นเครื่องบินที่สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล ชี้เหตุผลด้านความปลอดภัย

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานเมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมาว่า ผู้โดยสารได้ถูกอพยพออกจากเครื่องบินของสายการบินบริติชแอร์เวย์ ที่สนามบินชาร์ลส์ เดอ โก ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่สนามบินระบุว่ามีขึ้นด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

เที่ยวบิน บีเอ303 ที่มีการอพยพผู้โดยสารมีกำหนดบินจากกรุงปารีส ไปยังสนามบินฮีโธรว์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษโดยเจ้าหน้าที่ทางการฝรั่งเศสระบุว่าอยู่ระหว่างการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยไม่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามภาพเผยแพร่ทางทวิตเตอร์แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนหนึ่งประจำการรอบเครื่องบิน ขณะที่ผู้โดยสารลงจากเครื่องเพื่อทำการตรวจค้น โดยมีสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสาร

#BREAKING: British Airways flight held at Paris airport, surrounded by police and fire vehicles, because of a security threat (PICS: @jsa) pic.twitter.com/dN2hDD1FYA

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 17 ??????? 2560