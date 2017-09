The Handmaid’s Tale และ Veep คว้ารางวัลเอ็มมี ซีรีส์ยอดเยี่ยม 2017

ประกาศออกมาแล้ว ผลรางวัลเอ็มมีครั้งที่ 69 รางวัลสำหรับคนบันเทิงจอแก้วของสหรัฐอเมริกา จัดที่โรงละครไมโครซอฟท์ เธียเตอร์ ที่ แอล.เอ. ไลฟ์ ในนครลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 18 กันยายน ตามเวลาในไทย ซึ่งมีผลรางวัลดังนี้

ผลรางวัลในสาขาซีรีส์ คอมมิดี้

รางวัลซีรีส์ คอมมิดี้ ยอดเยี่ยม ได้แก่ Veep (ทางช่องHBO )

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม สาขา ซีรส์ คอมมิดี้ ได้แก่ จูเลีย หลุยส์ เดรย์ฟัส จาก Veep

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์ คอมมิดี้ ได้แก่ โดนัลด์ โกลเวอร์ จาก แอตแลนตา

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์ คอมมิดี้ ได้แก่ อเล็ก บอล์ดวิน จาก ซัทเตอร์เดย์ ไนท์ ไลฟ์(Saturday Night Live)

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์ คอมมิดี้ ได้แก่ เคท แม็คคินนอน จาก ซัทเตอร์เดย์ ไนท์ ไลฟ์

รางวัลกำกับการแสดงยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์ คอมมิดี้ ได้แก่ B.A.N., แอตแลนตา (โดนัลด์ โกลเวอร์)

รางวัลเขียนบทยอดเยี่ยมสำหรับซีรีส์ คอมมิดี้ ได้แก่ เอซิซ อันซารี และ ลีนา เวท จาก “Thanksgiving,” Master of None

สำหรับรางวัลในสาขาซีรีส์ ดรามา

รางวัลซีรีส์ ดรามายอดเยี่ยม ได้แก่ The Handmaid’s Tale (Hulu)

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์ ดรามา ได้แก่ เอลิซาเบธ มอส จาก The Handmaid’s Tale

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ สเตอลิง เค.บราวน์ จาก This Is Us

รางนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ แอน ดาวด์ จากThe Handmaid’s Tale

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่ จอห์น ลิธโกว์ จาก The Crown

รางวัลกำกับการแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ รีด โมราโน จาก The Handmaid’s Tale

รางวัลเขียนบทยอดเยี่ยม ได้แก่ บรูซ มิลเลอร์ จาก The Handmaid’s Tale

ส่วนรางวัลประเภท Best Limited Series คือ ซีรีส์ที่ฉายช่วงสั้นๆ 10-13 ตอนจบ รางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมได้แก่ Big Little Lies (HBO)

รางวัล Best Television Movie ได้แก่ Black Mirror (Netflix)

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม สาขาLimited Series or a Television Movie ได้แก่ นิโคล คิดแมน จาก Big Little Lies

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สาขา Limited Series or a Television Movie ได้แก่ ริซ อาห์เหม็ด จาก The Night Of

รางวัลนักแสดงทมทบชายยอดเยี่ยม สาขา Limited Series or a Television Movie ได้แก่ อเล็กซานเดอร์ สการ์สการ์ด จาก Big Little Lies

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม สาขา Limited Series or a Television Movie ได้แก่ ลอว์รา เดิร์น จาก Big Little Lies

รางวัลกำกับการแสดงยอดเยี่ยม สาขา Limited Series, Movie or Dramatic Special ได้แก่ ฌอง-มาร์ค วาลลี จาก Big Little Lies

รางวัลเขียนบทยอดเยี่ยมสาขา Limited Series, Movie or Dramatic Special ได้แก่ ชาร์ลี บรู๊คเกอร์ จาก Black Mirror

สำหรับรางวัลรายการเรียลลิตี้ยอดเยี่ยม ได้แก่ The Voice (NBC)