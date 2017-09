รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้ เหล่าคณาจารย์และนิสิตที่สร้างผ ลงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ทั้งจากเวทีประกวดแข่งขัน และงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2560 ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างสรรค์ บ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพ มีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาประเท ศไทย ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พสุ เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีฯ จุฬาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันก ารศึกษาที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยให้การสนับสนุนคณาจารย์ศึกษา ค้นคว้างานวิจัยใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ในยุคปัจจุบัน และนำไปใช้ได้จริงในการพัฒนาประ เทศ อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตแข่งขัน ประกวดตามเวทีต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง แสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดเวลา 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำหน้า ที่เป็นแหล่งวิชาการ เป็นสถาบันทางสังคม ที่สร้างสรรค์บ่มเพาะบุคลากรออก มารับใช้สังคม มีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยมา อย่างยาวนาน การจัดงาน เรียง 100 ความภูมิใจChulalongkorn Business School ในครั้งนี้ จึงเป็นงานหนึ่งที่เชิดชูเกียรติ ในความสำเร็จของคณาจารย์และนิสิ ตที่ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ”

ภายในงาน เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School มีผู้ได้รับรางวัลจากหลายองค์กร ชั้นนำ มาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ ที่รับเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่ งชาติ สาขาสังคมศาสตร์, รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ เจ้าของรางวัล “เพชรพาณิชย์” จากกระทรวงพาณิชย์, ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี เจ้าของรางวัลOutstanding Paper Award ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 International Conference on Business and Information – Winter Session, ผศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล เจ้ารางวัลDistinguished Paper Award ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 International Conference on Business and Information Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น และ ผศ.ดร.ไทยศิริ เวทไว เจ้าของรางวัล Gold Medal และ Special Award ในงาน Seoul International Inventions Fair

ขณะที่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดั บนานาชาติ ได้แก่ Best Student Researcher Award ในเวทีวิจัยด้านการเงินระดับนาน าชาติ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ BI Norway International Case Competition 2017 สำหรับระดับประเทศ อาทิ รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2017 จากสภาวิชาชีพบัญชีฯ, รางวัลพระราชทานชนะเลิศ การแข่งขันแผนการตลาด J-MAT Award ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, รางวัลชนะเลิศเขตกรุงเทพและปริม ณฑล โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม, รางวัลชนะเลิศโครงการHSBC Business Case Competition 2017 (Thailand), รางวัลชนะเลิศ โครงการ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 2017 เป็นต้น รวมกว่า 100 ชีวิตที่ร่วมสร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่ Chulalongkorn Business School