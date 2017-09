ผู้เขียน สุรีย์ประภา

Baby Driver ระห่ำ-มัน-คูล ครบเครื่อง!

เอ็ดการ์ ไรท์ เป็นผู้กำกับที่มีสไตล์การกำกับหนังที่ไม่ธรรมดา อย่างหนัง Shaun of the Dead เป็นหนังซอมบี้ที่มีความโรแมนติกและคอมเมดี้ The World’s End เป็นหนังตลกบ้าๆ บวมๆ เกี่ยวกับเอเลียน ที่แทรกฉากแอคชั่นสุดมันได้อย่างน่าดู ค่ายมาร์เวลเองก็เคยจะให้ ไรท์ กำกับหนัง Ant Man แต่ความคิดของไรท์ ล้ำเกิน จนถูกแทรงแซงและต้องถอนตัวออกมา

Baby Driver เป็นโปรเจ็คท์ที่ไรท์ซุ่มคิดมานาน ไรท์บอกว่า “ความรักสองอย่างของผม ได้มารวมกันในหนังเรื่องนี้ ผมอยากจะสร้างหนังแอคชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยดนตรี ขณะเดียวกันต้องรักษาโทนที่เข้มข้น ลุ้นระทึก สนุกสนาน และน่าตื่นเต้น มันเป็นมิวสิคัลโพสต์โมเดิร์นที่ไม่มีการร้องเพลงหรือเต้นรำกันกลางถนน แต่หนังจะเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลง”

ไรท์ เคยทำ MV เพลง Blue Song ของวง Mint Royale โดยใช้แนวคิดนี้ คนขับรถหนุ่มร้องและเคาะจังหวะตามเพลงขณะรอเพื่อนสามคนเข้าไปปล้นธนาคาร

ฉากเปิดตัวหนังออกมาแนวเดียวกันแต่มันกว่ามาก เบบี้ (เอนเซล เอลกอร์ต) ตีนผีหน้าใสโยกย้ายส่ายตัวรอโจรเข้าปล้นธนาคาร ทั้งเคาะตัวถัง บิดพวงมาลัย หยิบขวดน้ำแทนไมค์ และเปิดที่ปัดน้ำฝน ตามจังหวะเพลง Bell Bottoms ของ Jon Spencer Blues Explosion พอเพื่อนออกมา เขาซิ่งหนี โดยหักหลบ เลี้ยวรถและเปลี่ยนเกียร์เข้ากับจังหวะเพลง ที่ไม่ใช่เฉพาะคนในรถเท่านั้นที่จะระทึก คนดูก็พลอยเกร็งตัวตามไปด้วย

นี่เป็นการโจรกรรมที่โฉบเฉี่ยว มีสีสัน มาเร็ว ไปเร็ว พร้อมกับเสียงเพลง ไม่น่าเชื่อว่าจะมีผู้กำกับคนใดที่กล้าสร้างหนังอาชญากรรมแอคชั่นสุดมัน ที่ใช้ดนตรีเป็นหัวใจของเรื่องแบบหนังเรื่องนี้ (เพลงประกอบหนังมีประมาณ 30 เพลง) หนังเล่นกับจังหวะดนตรี ประสานเพลงประกอบสุดมันเข้ากับฉากแอคชั่นสุดระทึก การซิ่งรถหนีการไล่ล่าแต่ละครั้ง เบบี้ซึ่งเป็นโรคหูมีเสียงรบกวน จะต้องฟังเพลงผ่านไอพอตเพื่อกลบเสียวิ้งๆ และเพื่อสร้างสมาธิในการทำงาน

เพลงในหนังมีหลายยุคบางเพลงฟังคุ้นเคย เหมือนได้เจอหน้าเพื่อนเก่า เช่น Tequila เพลงมันๆ ของ Button Down Brass ที่เข้ามาช่วยเสริมความเข้มข้นของสถานการณ์ที่กำลังจะบานปลาย เพลงหวานๆ Easy ของ Sky Ferreira ที่เจ้าตัวคนร้องโผล่ออกมาเล่นบทแม่ของเบบี้ในวัยเด็ก บางเพลงอาจไม่คุ้นเคย แต่ก็ลงตัวกับจังหวะการเดินเรื่อง ซึ่งไม่ใช่แค่ฉากไล่ล่าและแอคชั่นเท่านั้น แต่ยังใช้แทนความคิด ความรู้สึกตัวละคร รวมทั้งยังเป็นชื่อตัวละครและชื่อหนัง อย่างเพลง Baby ของ Carla Thomas และเพลง Baby Driver ของ Simon & Garfunkel

จนนักวิจารณ์หนังต่างประเทศบางคน วิจารณ์หนังเรื่องนี้ว่า “It uses music the way the rest of us use air.”

Baby Driver เป็นหนังที่สนุกและเจ๋งมาก นอกจากไอเดียการสร้างที่เป็นหนังแอคชั่นมิวสิคัลแถมด้วยคอมเมดี้แล้ว แคแรคเตอร์แต่ละตัวละคร มีทั้งเท่ โหด แปลก และน่าสนใจ

ตัวละครที่เท่ น่าสนใจที่สุดคือเบบี้ นักซิ่งตีนผี หน้าใส ที่มีดนตรีในหัวใจ อุบัติเหตุวัยเด็กทำให้เขาต้องใส่หูฟังเพลงตลอดเวลา เบบี้เหมือนคนสองบุคลิก อยู่กับแก๊งโจรเขาเงียบไม่พูดไม่จา ทำตัวแปลกแยกนั่งห่างไกลแก๊ง จน แบ็ทส์ (เจมี ฟอกซ์) โจรขาโหดไร้หัวใจที่มีคติว่า “The moment you catch feelings is the moment you catch a bullet.” ชอบหาเรื่องเขา ท่าทีแบบนี้เป็นเพราะในใจส่วนลึก เบบี้เกลียดงานขับรถซิ่งให้โจร แต่เขาติดหนี้ที่ต้องชำระแก่ด๊อค (เควิน สเปซีย์) หัวหน้าแก๊งมันสมองเฉียบที่วางแผนการปล้น โดยไม่ยอมให้มือของตนเปื้อนเลือด

แต่เมื่ออยู่กับคนที่เขารัก เช่น โจ พ่อบุญธรรม หรือเดโบราห์ (ลิลี่ เจมส์) เบบี้จะกลายเป็นเด็กหนุ่มมีชีวิตชีวา รักเสียงเพลง และอารมณ์ดี ซึ่งแอนเซล เอลกอร์ต เท่มากในบทนี้ ฉาก Long Take เดินเต้นชิลๆ ตามอารมณ์ ทำท่าล้อเลียนรูปภาพ ผู้คน ตามท้องถนน ขณะเดินไปซื้อกาแฟให้แก๊งโจร คล้ายๆ ฉากในละครเวที

เอลกอร์ตดูมีเสน่ห์และเป็นธรรมชาติ (อาจเพราะเขามีพื้นฐานทางดนตรี เป็นทั้งนักดนตรี เต้นแท๊ป ดีเจ และยังเคยร่วมงานกับหลายค่ายเพลง) จนไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นหนุ่มคนเดียวกับที่แสดงเป็น เคเล็บ ไพรเออร์ พี่ชายนางเอกหนังตระกูล Divergent ซึ่งในเรื่องนั้นดูเซื่องๆ และไร้ความสำคัญ

เดโบราห์ (ลิลี่ เจมส์) เรื่องนี้สวยใสสมเป็นนางเอก บทของเธอไม่มาก ไม่ได้แสดงฝีมือฟาดฟันใครเหมือนตอนเล่นหนัง Pride & Prejudice and Zombies แต่แจ่มใสน่ารัก จนเบบี้ต้องครวญเพลง You are so Beautiful และตัดสินใจเด็ดขาดที่จะวางมือจากงานชั่วร้าย แต่ฝีตีนขั้นเทพอย่างเขา ยากที่แก๊งโจรจะปล่อยให้หลุดมือไป

ที่น่าสนใจอีกคู่คือ บัดดี้ (จอน แฮมม์) และดาร์ลิ่ง (ไอซ่า กอนซาเลซ) คู่รักจอมโจรบุคลิกแปลก ที่แม้ไม่เหี้ยม แต่บ้าดีเดือด และสำหรับ บัดดี้ เมียข้า…..ใครอย่าแตะ จึงเป็นที่มาของการไล่ล่าสุดโหดที่ตื่นเต้นจนต้องลุ้นสุดตัว เบบี้ต้องพยายามหนีเอาตัวรอดทั้งจากตำรวจและเพื่อนร่วมแก๊ง

ฉากแอคชั่นไล่ล่ากันในหนังเรื่องนี้ ทั้งระห่ำและโคตรมัน สมคำวิจารณ์ “The coolest damn movie you’ve ever seen” แอคชั่นบนรถทุกฉาก ขับจริง ชนจริง ไม่ใช้ CGI และไม่พึ่งสเปเชียลเอฟเฟค เป็นหนังที่ครบทุกรส ทั้งแอคชั่น โรแมนติก และคอมเมดี้แบบกวนๆ หนังสนุกและเท่จนนักดูหนังไม่ควรพลาด

และชื่อเอ็ดการ์ ไรท์ ก็เป็นชื่อที่จะต้องจดจำ เพื่อตามดูว่า หนังของเขาจะมีลูกบ้าและสร้างเซอไพรส์ฉีกแฉวอย่างไรเพื่อความบันเทิงของคนดู