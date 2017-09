“ทิปโก้” เปิดตัว “ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์” น้ำผักผลไม้รวม รับเทรนด์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

“ทิปโก้” ผู้นำตลาดน้ำผลไม้เมืองไทย เปิดตัว “ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์” น้ำผักผลไม้รวม รสชาติอร่อย สดชื่น และวิตามินที่หลากหลายทั้ง เอซีอี บี1 บี2 เน้นกลยุทธ์การตลาดแบบสร้างการรับรู้ และทดลองดื่ม พร้อมขยายฐานผู้บริโภคในต่างจังหวัด มุ่งเน้นการตลาดแบบสร้างสรรค์ ควบคู่การส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องทั้ง กิจกรรมโรดโชว์คาราวานและSampling ทั่วประเทศเพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากขึ้น เอาใจผู้บริโภคที่รักสุขภาพในราคาที่สบายกระเป๋า

นางสาวพรพิศ ตันมธุสรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผักผลไม้รวม ภายใต้แบรนด์ “ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์” น้ำผักผลไม้รวม อร่อย สดชื่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทรนด์การดูแลสุขภาพมีมากขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริโภคต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง อีกทั้งผู้บริโภคมีความรู้และเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งตลาดปีนี้เริ่มเน้นด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากขึ้น การสร้างแบรนด์ต่างๆ พยายามพรีเซนต์จุดเด่นของตัวเอง เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ตลาดโดยรวมคึกคัก และน่าจะเติบโตไปในทางที่ดีตามลำดับ

ดังนั้น “ทิปโก้” จึงสบโอกาสที่ดี เปิดตัว “ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์” บุกตลาดน้ำผลไม้ เพื่อหวังเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงาน ที่ต้องการความสะดวก และมองหาเครื่องดื่มช่วยให้สดชื่น จากการทานผักที่ไม่เพียงพอในชีวิตประจำวันกับราคาสบายกระเป๋า พร้อมรุกกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า และขยายฐานผู้บริโภค โดยผ่านกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์และโฆษณาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงโปรโมชั่น และคาราวานโรดโชว์ เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับผู้บริโภค ให้ได้จดจำแบรนด์ ที่ให้ทั้งความสดชื่น และรสชาติอร่อย “ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์” อุดมด้วยวิตามินต่างๆ อาทิ วิตามินเอ ซี อี บี1 บี2 ซึ่งมีปริมาณ 225 มล. ในราคาเพียง 10 บาท โดยมีให้เลือก 3 รสชาติ คือ 1. Tipco Fruity Mix น้ำผักผลไม้รวม สูตรบร๊อคโคลี่ 2. Tipco Fruity Mix น้ำผักผลไม้รวม สูตรแครอทม่วง

3. Tipco Fruity Mix น้ำผักผลไม้รวม สูตรผักรวม โดยมีช่องทางการจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปและห้าง Makro ทั่วประเทศ

สำหรับด้านการตลาด โดยเรามุ่งเน้นการตลาดแบบสร้างการรับรู้และการทดลองดื่ม ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแบบ 360 องศาทั้ง Above the line (ในเชิง Brand level) และ Below the line (ในเชิง Product level) จัดกิจกรรมโรดโชว์คาราวาน และSampling ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้กว้างขึ้น รวมทั้งการจัดแคมเปญ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งการจัดแคมเปญ CSR ต่างๆ ด้วย

พร้อมกันนี้ ยังได้ทุ่มงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ “ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์” อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้กว่า 20 ล้านบาท โดยครอบคลุมทุกสื่อฯ ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ อาทิ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง รวดเร็วและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับแผนการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องโดย จัดกิจกรรมแจกชิมและโรดโชว์คาราวานทั่วประเทศ พร้อมทั้งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นในต่างๆ ตามต่างจังหวัดตลอดทั้งปี ทั้งในรูปแบบป้ายแบนเนอร์ติดหน้าร้านค้าต่างๆ และสื่อโฆษณาสินค้าตามรถขนส่งสาธารณะในจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์และสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นตลาดฯ สร้างสีสันให้ตลาด อีกทั้งยังทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำของผู้บริโภคทั่วประเทศมากขึ้น พร้อมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายควบคู่ไปด้วย และเรามั่นใจว่ายอดขายจะได้ตามเป้าที่วางไว้อย่างแน่นอน จากปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้รวมมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท นางสาวพรพิศ กล่าวในท้ายสุด