ก้าวทันธุรกิจในโลกยุคดิจิตอล เอไอเอส เซเรเนด จัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าคนพิเศษ พร้อมต่อยอดเส้นทางสู่ความสำเร็จในอนาคต

“แรงบันดาลใจ” ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของทุกคนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และทาง เอไอเอส เซเรเนด ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้า โดยศึกษาความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อสรรหาสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมดีๆ มาตอบโจทย์ลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้ AIS ทราบว่า มีลูกค้าเอไอเอส เซเรเนดในยุค Next Generation เป็นจำนวนมาก ที่เป็นผู้ประกอบการ SME หรือ มีธุรกิจเป็นของตนเอง

ซึ่งก่อนหน้านี้ ทาง AIS นำโดย นางบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ ได้เดินหน้าจัดกิจกรรม “AIS Serenade The Ultimate Inspiration : The Journey of Success” ขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างแนวความคิดในการต่อยอดธุรกิจบนโลกยุคดิจิทัลให้ลูกค้าเซเรเนด โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวิทยากรจากองค์กรชั้นนำที่มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และติดอาวุธให้ธุรกิจยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น ผู้นำสื่อดิจิทัลระดับโลกอย่าง Google โดย นางเอพริล ศรีวิกรม์ หัวหน้าทีมอุตสาหกรรม, ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์อย่าง iTopPlus โดย นายกัมพล ธนาปัญญาวรคุณ ประธานเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ AIS ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่มาร่วมงาน สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ถึงแนวทางการต่อยอดธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จ แบบ One on One อีกด้วย

จากความสำเร็จของกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าเซเรเนด AIS จึงเดินหน้ามอบที่สุดของเส้นทางสู่ความสำเร็จให้ลูกค้าคนพิเศษอย่างต่อเนื่อง กับ กิจกรรม “AIS Serenade Business Inspiration Trip” ที่จะพาลูกค้าเซเรเนดสัมผัสแรงบันดาลใจครั้งยิ่งใหญ่ ในการต่อยอดธุรกิจไปสู่อีกขั้น กับการเดินทางไปสัมผัสวิธีการทำงานในแบบฉบับของ Google ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 – 8 พ.ย. 60 โดยลูกค้าเซเรเนดที่สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. – 10 ต.ค. 60 ที่ www.ais.co.th/serenadeinspiration และติดตามได้ที่ AIS Privilege LINE